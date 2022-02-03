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В Ростове пропавшего мужчину нашли мертвым в машине у кладбища

3 февраля 08:35
Фото: vladeor / yandex.ru/maps
Исчезнувшего 35-летнего Сергея Шабанова нашли мертвым в его автомобиле, сообщает donday.ru.

Последний раз мужчину видели 31 января, когда он садился в свою серебристую Honda Accord. О цели своей поездки он никому не сообщил. Не дождавшись его возвращения родственники обратились в полицию.

По одной из версий, мужчина мог уехать в Абхазию. Поиски шли трое суток. В итоге ростовчанина нашли мертвым на заднем сиденье его автомобиля. Сама машина стояла на улице Нансена неподалеку от Братского кладбища.

Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Ранее спасатели нашли мертвыми двух мужчин из Ростова на берегу Цимлянского водохранилища. Родственники забили тревогу, когда те не вернулись домой с рыбалки.

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