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В Ростове суд о признании геноцида населения нацистами начнут до 10 февраля

3 февраля 14:55
Фото: donland.ru
В Ростове в первой декаде февраля начнутся судебные заседания о признании геноцида населения во времена Великой Отечественной войны, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали, что начало процесса связано с результатами исследований археологического проекта «Без срока давности», который позволил пролить свет на большую часть преступлений немецко-фашистских захватчиков в 1941–1943 годы войны.

За последние два года исследователям удалось обнаружить останки более 430 человек, которых погребли в общих могилах Миллеровского и Сальского районов.

Власти рассказали, что судебный процесс дополнят выставками, круглыми столами и разнообразными мероприятиями, направленными на восстановление военной памяти населения и раскрытие правды событий военных лет.

Фото: donland.ru

Напомним, о приеме заявления прокурора Ростовской области Романа Праскова судом стало известно в среду, 2 февраля. Власти региона считают, что признание статуса геноцида мирного населения Ростовской области является важной базой для воспитания нетерпимости к нацизму.

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