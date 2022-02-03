В Ростове суд о признании геноцида населения нацистами начнут до 10 февраля

Власти рассказали, что начало процесса связано с результатами исследований археологического проекта «Без срока давности», который позволил пролить свет на большую часть преступлений немецко-фашистских захватчиков в 1941–1943 годы войны.
За последние два года исследователям удалось обнаружить останки более 430 человек, которых погребли в общих могилах Миллеровского и Сальского районов.
Власти рассказали, что судебный процесс дополнят выставками, круглыми столами и разнообразными мероприятиями, направленными на восстановление военной памяти населения и раскрытие правды событий военных лет.
Напомним, о приеме заявления прокурора Ростовской области Романа Праскова судом стало известно в среду, 2 февраля. Власти региона считают, что признание статуса геноцида мирного населения Ростовской области является важной базой для воспитания нетерпимости к нацизму.