НАТО начало подготовку боевиков ВСУ недалеко от Ростовской области

Представитель пресс-службы рассказал, что по разведданным инструкторы НАТО начали подготовку национальных батальонов «Айдар» [прим. ред. батальон входит в список экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации и преследуется законом] к ведению боя на улицах городов, а также зачистке жилых зданий.
Сейчас база украинского нацбатальона размещается на птицефабрике в Волновахе, где западные специалисты ведут отработку действий боевиков. По данным Народной милиции ДНР жители окрестностей Волновахи неоднократно обращались к ним с жалобами на звуки стрельбы и передвижение военной техники.
Напомним, командир батальона Сергей Мельничук стал подозреваемым в делах об убийстве как минимум 20 человек в Ростовской области, а ранее в состав запрещенной организации входила скандально известная Надежда Савченко, приговоренная к 22 годам тюрьмы в марте 2016 года.