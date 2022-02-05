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НАТО начало подготовку боевиков ВСУ недалеко от Ростовской области

5 февраля 18:22
Фото: Pexels.com
В 60 километрах от границы Ростовской области НАТО проводит учения по зачистке жилых домов наемниками батальона «Айдар», организация является террористической и запрещена на территории РФ, об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

Представитель пресс-службы рассказал, что по разведданным инструкторы НАТО начали подготовку национальных батальонов «Айдар» [прим. ред. батальон входит в список экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации и преследуется законом] к ведению боя на улицах городов, а также зачистке жилых зданий.

Сейчас база украинского нацбатальона размещается на птицефабрике в Волновахе, где западные специалисты ведут отработку действий боевиков. По данным Народной милиции ДНР жители окрестностей Волновахи неоднократно обращались к ним с жалобами на звуки стрельбы и передвижение военной техники.

Напомним, командир батальона Сергей Мельничук стал подозреваемым в делах об убийстве как минимум 20 человек в Ростовской области, а ранее в состав запрещенной организации входила скандально известная Надежда Савченко, приговоренная к 22 годам тюрьмы в марте 2016 года.

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#Новости#Диана Троянская#Политика
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