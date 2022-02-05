НАТО начало подготовку боевиков ВСУ недалеко от Ростовской области

Напомним, командир батальона Сергей Мельничук стал подозреваемым в делах об убийстве как минимум 20 человек в Ростовской области, а ранее в состав запрещенной организации входила скандально известная Надежда Савченко, приговоренная к 22 годам тюрьмы в марте 2016 года.