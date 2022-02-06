Лукашенко пообещал ответить на агрессию Украины на границе Ростовской области

Ранее американские чиновники спрогнозировали цифры возможных потерь среди гражданских и военных в случае так называемого «вторжения» России на Украину. По мнению аналитиков США, в случае полномасштабной войны России с Украиной, Киев может пасть в течение нескольких суток. В этом случае украинская сторона может понести потери среди своих военнослужащих 5000-25 000 человек. Российская же сторона по предположению американцев потеряет от 3000 военнослужащих.