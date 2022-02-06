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Лукашенко пообещал ответить на агрессию Украины на границе Ростовской области

6 февраля 14:26
Фото: pixabay
В случае начала боевых действий со стороны Украины на границе Ростовской области, белорусские и российские военные совместно дадут ответ, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью Соловьев Livе.

В ответ на вопрос о том, какие действия предпримет Белоруссия, если Киев начнет военные действия на Донбассе, Лукашенко ответил, что Минск будет действовать, как и Москва.

«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», — отметил Лукашенко.

Ранее американские чиновники спрогнозировали цифры возможных потерь среди гражданских и военных в случае так называемого «вторжения» России на Украину. По мнению аналитиков США, в случае полномасштабной войны России с Украиной, Киев может пасть в течение нескольких суток. В этом случае украинская сторона может понести потери среди своих военнослужащих 5000-25 000 человек. Российская же сторона по предположению американцев потеряет от 3000 военнослужащих.

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