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В Ростовской области зарегистрировали еще пять смертей из-за коронавируса

6 февраля 09:02
Фото: pixabay
В Ростовской области умерли еще пять человек, которые болели коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Скончались четыре женщины и один мужчина, которым было от 63 до 81 года. Все они имели хронические заболевания.

За это время заразились 3492 человека, вылечились 807 граждан. С начала пандемии заболели 235 тысяч человек, умерли из-за осложнений 10082 местных жителя.

В стационарах сейчас лечатся 3033 пациента с COVID-19. Прививки против коронавируса сделали более двух миллионов граждан.

Причиной резкого роста заболеваемости является штамм омикрон, считающийся очень заразным. Заражается также много детей.

Ранее ростовчане пожаловались на отсутствие ПЦР-тестов на COVID-19 в поликлиниках.

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#Новости#Происшествия
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