В Ростовской области зарегистрировали еще пять смертей из-за коронавируса

Скончались четыре женщины и один мужчина, которым было от 63 до 81 года. Все они имели хронические заболевания.
За это время заразились 3492 человека, вылечились 807 граждан. С начала пандемии заболели 235 тысяч человек, умерли из-за осложнений 10082 местных жителя.
В стационарах сейчас лечатся 3033 пациента с COVID-19. Прививки против коронавируса сделали более двух миллионов граждан.
Причиной резкого роста заболеваемости является штамм омикрон, считающийся очень заразным. Заражается также много детей.