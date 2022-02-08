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Полицейские в Ростове жестко избили задержанного и травили его газовым баллончиком

8 февраля 13:04
Фото: yandex.ru/maps
Отдел полиции № 8 управления МВД России по городу Ростову-на-Дону
В Ростове-на-Дону сотрудников УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону могут уволить из органов из-за избиения задержанного, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы региональной полиции.

В соцсетях появились сведения о том, что сотрудники отдела полиции №8 жестоко избили задержанного ночью 7 января. Сообщается также, что капитан полиции применил газовый баллончик и ударил мужчину по голове и туловищу. Задержанный получил ушибы лица и грудной клетки, позже сам обратился в БСМП-2.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Главка выявлен факт противоправной деятельности.

«Оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области установили возможную причастность сотрудников УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону к противоправным действиям. По предварительным данным, в отношении гражданина, доставленного в отдел полиции за совершение административного правонарушения, неправомерно было применено специальное газовое средство и физическая сила», - сообщили в ведомстве.

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, они понесут наказание в установленном законом порядке.

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