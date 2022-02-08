Полицейские в Ростове жестко избили задержанного и травили его газовым баллончиком

В соцсетях появились сведения о том, что сотрудники отдела полиции №8 жестоко избили задержанного ночью 7 января. Сообщается также, что капитан полиции применил газовый баллончик и ударил мужчину по голове и туловищу. Задержанный получил ушибы лица и грудной клетки, позже сам обратился в БСМП-2.