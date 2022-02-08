В Ростове ликвидируют муниципальное похоронное бюро, которое спасли от банкротства

Безбородых уверяет, что ликвидировать или реорганизовать МУПы необходимо в соответствии с федеральным законодательством. Крайний срок исполнения закона — 1 января 2025 года.
Останутся только предприятия: «Ростовводстройэксплуатация», «Ростгорсвет» и «Ростовская транспортная компания».
Кроме того, из МУПа «Городская газета «Ростов официальный» сделают учреждение, а «Комбинат благоустройства Железнодорожного района» присоединят к МУП ЖКХ «Ленинский-2». Ещё девять МУПов приватизируют.
Ликвидации также подлежит «Объединённая дирекция строящихся объектов Ростова». в числе прочих в городе планируют ликвидировать МУП «Специализированные коммунальные услуги», банкротства которой потребовали в 2021 году налоговики из-за долга в 5,9 миллиона рублей. Однако после обращения налоговиков в суд у предприятия нашлись деньги на выплату.
В долговую яму предприятие начало проваливаться в конце 2020 года. Однако уже в середине 2021 года ситуация стала исправляться. У МУПа появились деньги (за год финансовые показатели улучшились на 67%). Предприятие обещало выплатить все долги.