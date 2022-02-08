В Ростове ликвидируют муниципальное похоронное бюро, которое спасли от банкротства

Ликвидации также подлежит «Объединённая дирекция строящихся объектов Ростова». в числе прочих в городе планируют ликвидировать МУП «Специализированные коммунальные услуги», банкротства которой потребовали в 2021 году налоговики из-за долга в 5,9 миллиона рублей. Однако после обращения налоговиков в суд у предприятия нашлись деньги на выплату.