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В Ростове ликвидируют муниципальное похоронное бюро, которое спасли от банкротства

8 февраля 17:07
Фото: pixabay
Власти Ростова планируют существенно сократить число муниципальных унитарных предприятий (МУПов), ликвидировав в том числе муниципальное похоронное бюро, которое ранее спасли от банкротства, сообщил глава Департамента имущественно-земельных отношений города Александр Безбородых.

Безбородых уверяет, что ликвидировать или реорганизовать МУПы необходимо в соответствии с федеральным законодательством. Крайний срок исполнения закона — 1 января 2025 года.

Останутся только предприятия: «Ростовводстройэксплуатация», «Ростгорсвет» и «Ростовская транспортная компания».

Кроме того, из МУПа «Городская газета «Ростов официальный» сделают учреждение, а «Комбинат благоустройства Железнодорожного района» присоединят к МУП ЖКХ «Ленинский-2». Ещё девять МУПов приватизируют.

Ликвидации также подлежит «Объединённая дирекция строящихся объектов Ростова». в числе прочих в городе планируют ликвидировать МУП «Специализированные коммунальные услуги», банкротства которой потребовали в 2021 году налоговики из-за долга в 5,9 миллиона рублей. Однако после обращения налоговиков в суд у предприятия нашлись деньги на выплату.

В долговую яму предприятие начало проваливаться в конце 2020 года. Однако уже в середине 2021 года ситуация стала исправляться. У МУПа появились деньги (за год финансовые показатели улучшились на 67%). Предприятие обещало выплатить все долги.

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