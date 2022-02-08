В Ростове реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» могут закончить до конца 2022 года

Работами по реконструкции кинотеатра занимается компания «Солнечный круг», которая является мажоритарным акционером АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Еще более четверти акций принадлежит городу. Данное акционерное общество было создано для осуществления проекта реконструкции кинотеатра.
В конце прошлого года городские власти, по настоятельной просьбе инвестора, решили продать ему свои акции. Как пояснил Безбородых, инвестору это было необходимо, чтобы закончить работы.
«Чтобы привлечь туда заёмные финансовые средства. Поэтому мы выставили свой пакет акций на торги и он был реализован», - добавил Безбородых.
Ранее Департамент имущественно-земельных отношений Ростова реализовал Анастасии Вороновой крупный пакет акций кинотеатра «Юбилейного». Продано было более 337 тысяч акций (чуть больше 25% от уставного капитала компании). Общая сумма вырученных средств составила 41,3 миллиона рублей.