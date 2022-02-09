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Posted 9 февраля 2022, 07:38

Published 9 февраля 2022, 07:38

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

На Военведе 23 улицы официально станут частью Ростова-на-Дону до конца 2022 года

9 февраля 2022, 07:38
Сюжет
Касается каждого
В Ростове в Октябрьский район официально планируют включить 23 улицы, расположенные в микрорайоне Военвед, об этом сообщили в администрации города.

Заместитель главы горадминистрации Юрий Овчинников рассказал, что на территории 51-го военного городка находятся свыше 20 улиц, которые за время своего существования так и не попали в списки муниципальной собственности.

Глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи пообещал, что в течение 2022 года проблему улиц военгородка постараются решить. Он объяснил, что улицы недооформлены, но документы по ним можно внести в перечень муниципальной собственности, после чего город будет иметь право на благоустройство и уборку этих территорий за бюджетные средства.

Ранее в Ростове власти сообщили о планах по строительству новой дороги в Октябрьском районе около мемориала Змиёвская балка, а в Батайске власти отчитались о ремонте дороги по муниципальному контракту, однако жители привели в порядок дорожное полотно за собственные деньги.

#Общество#Касается каждого#Новости
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