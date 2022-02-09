На Военведе 23 улицы официально станут частью Ростова-на-Дону до конца 2022 года

Глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи пообещал, что в течение 2022 года проблему улиц военгородка постараются решить. Он объяснил, что улицы недооформлены, но документы по ним можно внести в перечень муниципальной собственности, после чего город будет иметь право на благоустройство и уборку этих территорий за бюджетные средства.