Генпрокуратура перечислила доказательства геноцида жителей Ростовской области

Рассмотрение дела началось утром в четверг. Причиной судебного разбирательства стали раскопки, в ходе которых нашли 430 тел убитых людей.
Предполагается, что во время войны фашисты массового убивали мирное население в донском регионе. Эту ситуацию также прокомментировали в Генпрокуратуре.
«Истребив советский народ, нацистская Германия планировала колонизировать освободившуюся территорию. Это подтверждается рассказами очевидцев, материалами комиссий, докладными записками», — прокомментировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что преступления фашистов подтверждены также приговорами судов.