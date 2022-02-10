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Генпрокуратура перечислила доказательства геноцида жителей Ростовской области

10 февраля 08:54
Фото: vk.com/mius_front
Ростовский областной суд начал рассматривать дело о признании геноцида жителей региона во время Великой Отечественной войны, заявили в суде.

Рассмотрение дела началось утром в четверг. Причиной судебного разбирательства стали раскопки, в ходе которых нашли 430 тел убитых людей.

Предполагается, что во время войны фашисты массового убивали мирное население в донском регионе. Эту ситуацию также прокомментировали в Генпрокуратуре.

«Истребив советский народ, нацистская Германия планировала колонизировать освободившуюся территорию. Это подтверждается рассказами очевидцев, материалами комиссий, докладными записками», — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что преступления фашистов подтверждены также приговорами судов.

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