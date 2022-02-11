rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Географическим кретинизмом» назвал Вассерман заявления главы МИД Британии о Ростове

11 февраля 08:33
Фото: UKinUSA/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Лиз Трасс
Непригодность к исполнению служебных обязанностей продемонстрировала глава МИД Британии, заявив о непризнании суверенитета России над Ростовской областью, сообщил RostovGazeta российский интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Вассерман подчеркивает точность формулировки, при которой глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о том, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. На вопрос Сергея Лаврова: «Вы же признаете Российский суверенитет над Ростовской и Воронежской областями?», Трасс на полном автопилоте ответила, что Британия никогда это не признает. Однако после того, как ей подтвердили, что Ростовская и Воронежская области входят в состав России, Трасс согласилась.

«Скорее всего, здесь речь идет о географическом кретинизме, о полной непригодности к исполнению служебных обязанностей, поскольку уж кто-кто, а министр иностранных дел должен понимать где какая страна», — отмечает в эксклюзивном комментарии RostovGazeta Анатолий Вассерман.

Кроме того, по мнению российского интеллектуала, в ответе Лиз Трасс заметна и очевидная готовность Британии противоречить всему, что говорят русские.

«Это следствие более глубокой проблемы. У меня было несколько публикаций о том, почему русская и англосаксонская цивилизации хотя и отпочковались от единого общеевропейского корня, но разрослись от него в противоположных направлениях. У нас с англосаксами противоположные системы ценностей и приоритетов, — подчеркивает Анатолий Вассерман. — Во всех случаях, когда эти ценности вступают в противоречия, мы и англосаксы по-разному решаем, какая из них важнее при данных обстоятельствах. Я думаю, что наши политики принимают во внимание эти межцивилизационные различия. А насчет англосаксов сомневаюсь. Насколько могу судить, в рамках англосаксонской цивилизации всё остальное просто не считается цивилизациями. В их понятиях — это все нечто недоразвитое. Соответственно, подобные противоречия будут всплывать раз за разом. Нам надо просто иметь это в виду».

Анатолий Вассерман
Фото: instagram.com/anatoliy_wasserman

Ранее RostovGazeta сообщала, какие эмоции у ростовчан в соцсетях вызвало заявление главы МИД Британии.

Материалы по теме
Экс-главу МИД Британии Джонсона в шутку пригласили переехать в РостовЭксперт заявил, что Украина готовится к войне у границ Ростовской областиГлаву МИД Британии Трасс убедили, что Ростов-на-Дону не принадлежит Украине
#Новости#Эксклюзив#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00