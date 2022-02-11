«Географическим кретинизмом» назвал Вассерман заявления главы МИД Британии о Ростове

Вассерман подчеркивает точность формулировки, при которой глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о том, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. На вопрос Сергея Лаврова: «Вы же признаете Российский суверенитет над Ростовской и Воронежской областями?», Трасс на полном автопилоте ответила, что Британия никогда это не признает. Однако после того, как ей подтвердили, что Ростовская и Воронежская области входят в состав России, Трасс согласилась.
«Скорее всего, здесь речь идет о географическом кретинизме, о полной непригодности к исполнению служебных обязанностей, поскольку уж кто-кто, а министр иностранных дел должен понимать где какая страна», — отмечает в эксклюзивном комментарии RostovGazeta Анатолий Вассерман.
Кроме того, по мнению российского интеллектуала, в ответе Лиз Трасс заметна и очевидная готовность Британии противоречить всему, что говорят русские.
«Это следствие более глубокой проблемы. У меня было несколько публикаций о том, почему русская и англосаксонская цивилизации хотя и отпочковались от единого общеевропейского корня, но разрослись от него в противоположных направлениях. У нас с англосаксами противоположные системы ценностей и приоритетов, — подчеркивает Анатолий Вассерман. — Во всех случаях, когда эти ценности вступают в противоречия, мы и англосаксы по-разному решаем, какая из них важнее при данных обстоятельствах. Я думаю, что наши политики принимают во внимание эти межцивилизационные различия. А насчет англосаксов сомневаюсь. Насколько могу судить, в рамках англосаксонской цивилизации всё остальное просто не считается цивилизациями. В их понятиях — это все нечто недоразвитое. Соответственно, подобные противоречия будут всплывать раз за разом. Нам надо просто иметь это в виду».
Ранее RostovGazeta сообщала, какие эмоции у ростовчан в соцсетях вызвало заявление главы МИД Британии.