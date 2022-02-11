«Географическим кретинизмом» назвал Вассерман заявления главы МИД Британии о Ростове

«Это следствие более глубокой проблемы. У меня было несколько публикаций о том, почему русская и англосаксонская цивилизации хотя и отпочковались от единого общеевропейского корня, но разрослись от него в противоположных направлениях. У нас с англосаксами противоположные системы ценностей и приоритетов, — подчеркивает Анатолий Вассерман. — Во всех случаях, когда эти ценности вступают в противоречия, мы и англосаксы по-разному решаем, какая из них важнее при данных обстоятельствах. Я думаю, что наши политики принимают во внимание эти межцивилизационные различия. А насчет англосаксов сомневаюсь. Насколько могу судить, в рамках англосаксонской цивилизации всё остальное просто не считается цивилизациями. В их понятиях — это все нечто недоразвитое. Соответственно, подобные противоречия будут всплывать раз за разом. Нам надо просто иметь это в виду».