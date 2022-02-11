Рекордные 4468 случаев коронавируса зарегистрировали в Ростовской области за сутки

Люди продолжают массово заражаться омикроном, но число занятых мест в ковидных госпиталях особо не увеличивается. Сейчас в стационарах лечатся 3,3 тысячи пациентов.
За это время зарегистрировали 14 смертей из-за коронавируса. Умерли девять женщин и пятеро мужчин, которым было от 51 до 86 лет.
С начала пандемии заразились 253948 человек, выздоровели 195 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 10144 местных жителя.
В лабораториях провели почти шесть миллионов тестов. Прививки сделали более 2,2 миллиона добровольцев.
Ранее глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев отказался давать прогноз о конце эпидемии ковида.