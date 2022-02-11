rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рекордные 4468 случаев коронавируса зарегистрировали в Ростовской области за сутки

11 февраля 09:00
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области выявили 4468 случаев заражения коронавирусом за сутки, чем обновили рекорд, заявили в облправительстве.

Люди продолжают массово заражаться омикроном, но число занятых мест в ковидных госпиталях особо не увеличивается. Сейчас в стационарах лечатся 3,3 тысячи пациентов.

За это время зарегистрировали 14 смертей из-за коронавируса. Умерли девять женщин и пятеро мужчин, которым было от 51 до 86 лет.

С начала пандемии заразились 253948 человек, выздоровели 195 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 10144 местных жителя.

В лабораториях провели почти шесть миллионов тестов. Прививки сделали более 2,2 миллиона добровольцев.

Ранее глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев отказался давать прогноз о конце эпидемии ковида.

Материалы по теме
В Ростовской области выявили рекордные 3312 случаев коронавируса за суткиВ Ростовской области жертвами коронавируса стали 12 пенсионеровВ Ростовской области впервые выявили более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00