rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за Донбасса в Ростове ждут диверсий, а студента исключают из вуза за инакомыслие

13 февраля 16:49
Фото: pixabay
Военный и политический деятель Игорь Стрелков дал свой прогноз развития ситуации с участием Украины на границе с Ростовской областью, российские военные провели учения, а декан отчитал студента за критику властей. Что волнует ростовчан всю неделю в материале RostovGazeta.

Опасность близко

Военный и политический деятель Игорь Стрелков назвал свои версии развития ситуации в Ростовской области в случае начала Украиной полномасштабной войны на Донбассе, который граничит с Ростовской областью.

По его мнению, Киев в случае начала войны может прибегнуть к диверсиям в Ростовской области. Стрелков предположил, что диверсанты будут подрывать мосты и опор ЛЭП, а также совершать поджоги.

При этом Стрелков подчеркнул, что такой сценарий возможен только при совсем неудачном развитии событий для РФ.

На поле танки грохотали

Сейчас жители Ростовской области чаще стали видеть военнослужащих из восточных регионов России. Сообщается о колоннах военной техники, которую заметили жители региона. Технику перевозят по полям вдали от дорог и на поездах.

В Южном военном округе (ЮВО) объяснили такую активность плановыми сезонными тактическими учениями. По словам военных, такие учения проводятся во всех округах. Кроме того, в ЮВО сказали, что на весну запланированы батальонные учения.

На данный момент в Ростовской области находятся контрактники с Урала и Дальнего Востока.

Изгнанный за критику

Студента Павлищева, обучающегося в одном из ростовских ВУЗов, вызвали на студсовет после того, как он написал в интернете критический комментарий на действия властей.

По мнению декана института, студент делал в сети «экстремистские» заявления.

«Декан считает, что мне не место в их вузе», — пожаловался студент.

Павлищев уточнил, что на студсовете хотели узнать мнение «лидеров студенчества» по поводу отчисления активиста. Сам студент считает такое отчисление незаконным.

Материалы по теме
В ДНР рассказали о последствиях войны для Украины у границы с Ростовской областью
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00