Из-за Донбасса в Ростове ждут диверсий, а студента исключают из вуза за инакомыслие

Военный и политический деятель Игорь Стрелков назвал свои версии развития ситуации в Ростовской области в случае начала Украиной полномасштабной войны на Донбассе, который граничит с Ростовской областью.
По его мнению, Киев в случае начала войны может прибегнуть к диверсиям в Ростовской области. Стрелков предположил, что диверсанты будут подрывать мосты и опор ЛЭП, а также совершать поджоги.
При этом Стрелков подчеркнул, что такой сценарий возможен только при совсем неудачном развитии событий для РФ.
Сейчас жители Ростовской области чаще стали видеть военнослужащих из восточных регионов России. Сообщается о колоннах военной техники, которую заметили жители региона. Технику перевозят по полям вдали от дорог и на поездах.
В Южном военном округе (ЮВО) объяснили такую активность плановыми сезонными тактическими учениями. По словам военных, такие учения проводятся во всех округах. Кроме того, в ЮВО сказали, что на весну запланированы батальонные учения.
На данный момент в Ростовской области находятся контрактники с Урала и Дальнего Востока.
Студента Павлищева, обучающегося в одном из ростовских ВУЗов, вызвали на студсовет после того, как он написал в интернете критический комментарий на действия властей.
По мнению декана института, студент делал в сети «экстремистские» заявления.
«Декан считает, что мне не место в их вузе», — пожаловался студент.
Павлищев уточнил, что на студсовете хотели узнать мнение «лидеров студенчества» по поводу отчисления активиста. Сам студент считает такое отчисление незаконным.