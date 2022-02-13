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Перепад температур в 21 градус ожидается в Ростовской области 14 февраля

13 февраля 17:32
Фото: 1mediainvest.ru
Морозы до -14 градусов ожидаются в Ростовской области в ближайшую ночь, однако уже днем 14 февраля столбики термометров могут подняться +7 градусов, сообщили в региональном МЧС.

По данным Ростовского гидрометцентра, в понедельник, 14 февраля, на территории региона будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

В ночные и утренние часы местами прогнозируется изморозь, на дорогах гололедица.

Температура ночью в регионе составит от минус двух до минус семи градусов, при прояснениях - до минус 14 градусов. Днём — от минус одного до плюс четырех градусов, по югу области - до плюс семи градусов.

Ранее стало известно, что в выходные, 12 и 13 февраля, в Ростове усилится ветер до 18 метров в секунду. Спасатели предупредили ростовский водителей о том, чтобы те не оставляли свои автомобили вблизи деревьев.

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