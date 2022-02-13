В ЮВО дали комментарий о присутствии под Ростовом войск с Урала и Дальнего Востока

Posted 13 февраля 2022, 20:05
Published 13 февраля 2022, 20:05
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
В ЮВО заявили, что не имеют полномочий отслеживать передвижение войск других военных округов. При этом представитель ЮВО сообщил, что сообщения о том, что на железнодорожных станциях региона местные жители стали замечать большое число военных являются фейком.
В ЮВО добавили, что на территории Ростовской области в настоящий момент действительно проводят плановые ротные тактические учения, они проходят во всех военных округах в этот период времени.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область прибыли военнослужащие из восточных регионов страны. Так, военные колонны военной можно якобы было заметить в населенных пунктах Ростовской области. При этом технику перевозят вдали от дорог, ее замечают в полях.