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Posted 13 февраля 2022, 20:05

Published 13 февраля 2022, 20:05

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

В ЮВО дали комментарий о присутствии под Ростовом войск с Урала и Дальнего Востока

13 февраля 2022, 20:05
В Южном военном округе дали комментарий относительно сообщений о том, что на территории Ростовской области находятся военные с Урала и Дальнего Востока, передает “Комсомольская правда”.

В ЮВО заявили, что не имеют полномочий отслеживать передвижение войск других военных округов. При этом представитель ЮВО сообщил, что сообщения о том, что на железнодорожных станциях региона местные жители стали замечать большое число военных являются фейком.

В ЮВО добавили, что на территории Ростовской области в настоящий момент действительно проводят плановые ротные тактические учения, они проходят во всех военных округах в этот период времени.

Ранее стало известно, что в Ростовскую область прибыли военнослужащие из восточных регионов страны. Так, военные колонны военной можно якобы было заметить в населенных пунктах Ростовской области. При этом технику перевозят вдали от дорог, ее замечают в полях.

#Политика#Новости
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