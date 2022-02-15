Ростовчане пожаловались на самовольный захват дороги

Он рассказывает, что улица Гатчинская в поселке Дачный в Ростове начинается на Нансена и упирается в ручей Безымянный. Традиционно, чтобы попасть в город, местные жители пользовались удобной дорогой — по улице Маяковского. Однако на земельном участке появился новый сосед. Он ликвидировал привычный людям доступ к дороге, расширив, с нарушением норм, границы забора.
«Все местные жители сразу почувствовали неудобство. Я написал обращение в Росреестр, откуда пришло подтверждение, что границы забора действительно нарушены. Следом мы обратились в администрацию Ворошиловского района с просьбой разобраться в ситуации. Администрация подтвердила нарушение, составила протокол, и дала соседу срок на устранение. Но за этот срок ничего не изменилось», — рассказывает Константин Мошненко.
После этого местные жители забили тревогу. Собрали подписи, направили обращения в администрацию района, города, депутату.
«Пришел ответ о том, что работы ведутся. Но мы же проживаем рядом. И видим, что ничего не происходит. И когда приезжали представители Росреестра, они тоже увидели, что забор так и стоит на месте. Но нам сообщили, что демонтаж ограждения выполнен. Когда комиссия приезжала, сосед снимал пару листов с забора. Но после отъезда установил обратно», — говорит Константин Мошненко.
По его словам, данный участок земли оформлен на бабушку, которая здесь никогда не жила. В прошлом году она умерла. Теперь на этом месте хозяйствуют ее сын и внук.
«Мы переживаем, что сейчас они начнут вступать в наследство. Вызовут кадастровую службу и скажут, что этот забор тут стоял всегда, и они не причем. В итоге кадастр узаконит границы забора. А мы, местные жители, больше не сможем пользоваться удобной дорогой», — полагает Мошненко.
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