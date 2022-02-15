Ростовчане пожаловались на самовольный захват дороги

«Пришел ответ о том, что работы ведутся. Но мы же проживаем рядом. И видим, что ничего не происходит. И когда приезжали представители Росреестра, они тоже увидели, что забор так и стоит на месте. Но нам сообщили, что демонтаж ограждения выполнен. Когда комиссия приезжала, сосед снимал пару листов с забора. Но после отъезда установил обратно», — говорит Константин Мошненко.