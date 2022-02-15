rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане пожаловались на самовольный захват дороги

15 февраля 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жилец, появившийся на улице Гатчинская в Ростове, с нарушением границ собственности установил забор, лишив местных жителей возможности по удобной дороге добираться на площадь Ленина, сообщил RostovGazeta житель улицы Константин Мошненко.

Он рассказывает, что улица Гатчинская в поселке Дачный в Ростове начинается на Нансена и упирается в ручей Безымянный. Традиционно, чтобы попасть в город, местные жители пользовались удобной дорогой — по улице Маяковского. Однако на земельном участке появился новый сосед. Он ликвидировал привычный людям доступ к дороге, расширив, с нарушением норм, границы забора.

«Все местные жители сразу почувствовали неудобство. Я написал обращение в Росреестр, откуда пришло подтверждение, что границы забора действительно нарушены. Следом мы обратились в администрацию Ворошиловского района с просьбой разобраться в ситуации. Администрация подтвердила нарушение, составила протокол, и дала соседу срок на устранение. Но за этот срок ничего не изменилось», — рассказывает Константин Мошненко.

После этого местные жители забили тревогу. Собрали подписи, направили обращения в администрацию района, города, депутату.

«Пришел ответ о том, что работы ведутся. Но мы же проживаем рядом. И видим, что ничего не происходит. И когда приезжали представители Росреестра, они тоже увидели, что забор так и стоит на месте. Но нам сообщили, что демонтаж ограждения выполнен. Когда комиссия приезжала, сосед снимал пару листов с забора. Но после отъезда установил обратно», — говорит Константин Мошненко.

По его словам, данный участок земли оформлен на бабушку, которая здесь никогда не жила. В прошлом году она умерла. Теперь на этом месте хозяйствуют ее сын и внук.

«Мы переживаем, что сейчас они начнут вступать в наследство. Вызовут кадастровую службу и скажут, что этот забор тут стоял всегда, и они не причем. В итоге кадастр узаконит границы забора. А мы, местные жители, больше не сможем пользоваться удобной дорогой», — полагает Мошненко.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Ранее RostovGazeta сообщала, что для сокрытия факта продажи алкоголя владелица магазина в Таганроге дала инспектору взятку.

Материалы по теме
Четверо ростовчан незаконно захватили землю инвалидаБывшего главу села будут судить под Ростовом за захват землиЖитель Ростовской области самовольно захватил участок земли под ферму
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00