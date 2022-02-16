Взносы на капремонт в Ростовской области составят 12-14 рублей за квадратный метр

Posted 16 февраля 2022, 09:22
Published 16 февраля 2022, 09:22
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
В среду, 16 февраля, на заседании правительства региона с главами муниципалитетов приняли решение увеличивать взносы на капремонт не вдвое, а от 20,9% до 40,1%. Теперь вместо 20 рублей за квадрат жители Ростовской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт по тарифу от 12 до 14 рублей.
Исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов сообщил, что новый тариф является единственным экономически возможным вариантом, который позволит не снижать темпов ремонта жилых домов. Постановление собираются подготовить к концу рабочей недели.
Ранее в Ростовской области жители составили петицию с призывом не допустить двухкратного роста тарифов на капремонт, назвав его непомерным для своих кошельков и сравнив с московским тарифом. Тогда петицию подписали более 11 тысяч человек.