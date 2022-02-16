Взносы на капремонт в Ростовской области составят 12-14 рублей за квадратный метр

В среду, 16 февраля, на заседании правительства региона с главами муниципалитетов приняли решение увеличивать взносы на капремонт не вдвое, а от 20,9% до 40,1%. Теперь вместо 20 рублей за квадрат жители Ростовской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт по тарифу от 12 до 14 рублей.