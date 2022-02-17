Коронавирус убил 101-летнюю старушку в Ростовской области

Среди скончавшихся от коронавируса были шесть женщин. Самой молодой из них было 47 лет, а самой пожилой - 101 год. Также жертвами COVID-19 стали трое мужчин в возрасте от 49 до 83 лет.
За весь период пандемии в регионе подтвержден 10201 случай смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.
В ростовских лабораториях за минувшие сутки было проведено 20197 исследований на коронавирус. Подтверждено еще 4369 новых случаев заражения вирусом. За весь период наблюдения в Ростовской области коронавирусом заболели 279472 жителя региона.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в больницах региона от коронавируса лечатся в основном больные, которые не были вакцинированы.