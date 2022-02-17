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Коронавирус убил 101-летнюю старушку в Ростовской области

17 февраля 09:16
Фото: pexels.com
За последние сутки в Ростовской области зарегистрировано девять летальный исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили в облправительстве.

Среди скончавшихся от коронавируса были шесть женщин. Самой молодой из них было 47 лет, а самой пожилой - 101 год. Также жертвами COVID-19 стали трое мужчин в возрасте от 49 до 83 лет.

За весь период пандемии в регионе подтвержден 10201 случай смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

В ростовских лабораториях за минувшие сутки было проведено 20197 исследований на коронавирус. Подтверждено еще 4369 новых случаев заражения вирусом. За весь период наблюдения в Ростовской области коронавирусом заболели 279472 жителя региона.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в больницах региона от коронавируса лечатся в основном больные, которые не были вакцинированы.

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