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В ростовской полиции назвали преувеличенными данные о массовых смертях от наркотиков

17 февраля 12:32
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
В Ростовской области преувеличен масштаб проблемы, связанной с гибелью людей, причиной которой может быть наркотик мефедрон, заявил начальник отдела № 6 управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Александр Яковлев.

Напомним, что в начале февраля скончались молодые родители, а их маленькие дети провели сутки возле тел. Через сутки появилась информация, что умерли еще трое мужчин.

Многие ростовчане высказали предположения, что эти смерти могут быть связаны. Причиной называли некачественный наркотик мефедрон, который привезли в Ростов.

Яковлев уточнил, что точная причина смерти пока неизвестна. Для этого нужен акт судебно-медицинского исследования.

«Пока еще не готовы результаты химико-токсикологических исследований. Могу сказать, что несколько преувеличен масштаб», — отметил Яковлев.

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#Новости#Происшествия
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