10 тысяч беженцев из Донбасса готовы принять в Ростовской области

Уже сейчас регион может предоставить до 10 тысяч мест в пансионатах, детских лагерях и базах отдыха на территории региона, говорится в официальном сообщении чиновников. Ранее в регионе развернули оперативный штаб в связи с обострением ситуации на Донбассе. Вечером 18 февраля в Ростовской области ввели особый статус – «режим повышенной готовности», о чем было объявлено на официальном сайте регионального правительства.