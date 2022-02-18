10 тысяч беженцев из Донбасса готовы принять в Ростовской области

Posted 18 февраля 2022, 20:18
Published 18 февраля 2022, 20:18
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
О готовности принимать потоки людей из непризнанных республик ДНР и ЛНР заявили власти в Ростовской области.
Уже сейчас регион может предоставить до 10 тысяч мест в пансионатах, детских лагерях и базах отдыха на территории региона, говорится в официальном сообщении чиновников. Ранее в регионе развернули оперативный штаб в связи с обострением ситуации на Донбассе. Вечером 18 февраля в Ростовской области ввели особый статус – «режим повышенной готовности», о чем было объявлено на официальном сайте регионального правительства.
Первые автобусы и частные автомобили с беженцами уже начали прибывать в Ростовскую область вечером 18 февраля. Сейчас в сторону России с территорий ДНР и ЛНР движутся еще сотни машин. В том числе, автобусы с детьми, стариками и женщинами, которые несколько часов отправили из Донецка власти непризнанной республики.
К эвакуации также готовятся и в Луганской области. Там, по сообщениям местных чиновников, уже разворачивают оперативные штабы. Также, размещать беженцев ранее предложили власти Челябинской, Калужской, Владимирской и Мурманской областей.