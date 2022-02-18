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Posted 18 февраля 2022, 20:18

Published 18 февраля 2022, 20:18

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

10 тысяч беженцев из Донбасса готовы принять в Ростовской области

10 тысяч беженцев из Донбасса готовы принять в Ростовской области

18 февраля 2022, 20:18
Фото: 1MI.
Людей будут размещать в пансионатах и детских лагерях, сообщают власти.

О готовности принимать потоки людей из непризнанных республик ДНР и ЛНР заявили власти в Ростовской области.

Уже сейчас регион может предоставить до 10 тысяч мест в пансионатах, детских лагерях и базах отдыха на территории региона, говорится в официальном сообщении чиновников. Ранее в регионе развернули оперативный штаб в связи с обострением ситуации на Донбассе. Вечером 18 февраля в Ростовской области ввели особый статус – «режим повышенной готовности», о чем было объявлено на официальном сайте регионального правительства.

Первые автобусы и частные автомобили с беженцами уже начали прибывать в Ростовскую область вечером 18 февраля. Сейчас в сторону России с территорий ДНР и ЛНР движутся еще сотни машин. В том числе, автобусы с детьми, стариками и женщинами, которые несколько часов отправили из Донецка власти непризнанной республики.

К эвакуации также готовятся и в Луганской области. Там, по сообщениям местных чиновников, уже разворачивают оперативные штабы. Также, размещать беженцев ранее предложили власти Челябинской, Калужской, Владимирской и Мурманской областей.

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