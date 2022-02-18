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Posted 18 февраля 2022, 17:32

Published 18 февраля 2022, 17:32

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Беженцам из Донбасса по приезду в Ростовскую область Путин поручил выдать по 10 тысяч

Беженцам из Донбасса по приезду в Ростовскую область Путин поручил выдать по 10 тысяч

18 февраля 2022, 17:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Донбасса, которые будут эвакуированы с территории Донбасса в Ростовскую область, получат выплату по 10 тысяч рублей, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну в срочном порядке отправиться в Ростовскую область, чтобы на месте организовать условия для размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Кроме того, известно, что губернатор региона Василий Голубев обратился к главе государства с просьбой о поддержке в размещении беженцев.

Напомним, что ранее руководство ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации мирного населения, в частность речь идет о нескольких сотнях тысяч женщин, стариков и детей. Эвакуация связана с угрозой начала боевых действий на территории Донбасса.

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