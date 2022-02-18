Беженцам из Донбасса по приезду в Ростовскую область Путин поручил выдать по 10 тысяч

Posted 18 февраля 2022, 17:32
Published 18 февраля 2022, 17:32
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Кроме того, Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну в срочном порядке отправиться в Ростовскую область, чтобы на месте организовать условия для размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Кроме того, известно, что губернатор региона Василий Голубев обратился к главе государства с просьбой о поддержке в размещении беженцев.
Напомним, что ранее руководство ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации мирного населения, в частность речь идет о нескольких сотнях тысяч женщин, стариков и детей. Эвакуация связана с угрозой начала боевых действий на территории Донбасса.