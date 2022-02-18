Беженцам из Донбасса по приезду в Ростовскую область Путин поручил выдать по 10 тысяч

Кроме того, Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну в срочном порядке отправиться в Ростовскую область, чтобы на месте организовать условия для размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Кроме того, известно, что губернатор региона Василий Голубев обратился к главе государства с просьбой о поддержке в размещении беженцев.