Дело о гибели 12 рабочих в коллекторе под Таганрогом суд рассмотрит 2 марта 2022 года

Posted 18 февраля 2022, 12:11
Published 18 февраля 2022, 12:11
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Дело будет рассматриваться в Неклиновском районном суде. Заседание пройдет в среду, 2 марта, в 10.30 мск. Отмечается, что процесс будет открытым.
Основным фигурантом уголовного дела выступает бывший главный инженер водоканала Юрий Поляков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Напомним, в конце мая прошлого года в поселке Дмитриадовка Ростовской области во время работ в канализационном коллекторе произошел выброс метана. В результате аварии погибли двое рабочих и еще 10 попали в больницу с отравлением. По версии следователей, виновным в трагедии является бывший главный инженер МУП «Управление «Водоканал» Таганрога. При разбирательстве ЧП выяснилось, что он не контролировал проведение работ, а также не обеспечил работников защитными средствами.