Дело о гибели 12 рабочих в коллекторе под Таганрогом суд рассмотрит 2 марта 2022 года

Напомним, в конце мая прошлого года в поселке Дмитриадовка Ростовской области во время работ в канализационном коллекторе произошел выброс метана. В результате аварии погибли двое рабочих и еще 10 попали в больницу с отравлением. По версии следователей, виновным в трагедии является бывший главный инженер МУП «Управление «Водоканал» Таганрога. При разбирательстве ЧП выяснилось, что он не контролировал проведение работ, а также не обеспечил работников защитными средствами.