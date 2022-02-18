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Posted 18 февраля 2022, 12:11

Published 18 февраля 2022, 12:11

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Дело о гибели 12 рабочих в коллекторе под Таганрогом суд рассмотрит 2 марта 2022 года

18 февраля 2022, 12:11
Заседание суда по делу о гибели 12 человек в коллекторе из-за выброса метана под Таганрогом назначено на 2 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Дело будет рассматриваться в Неклиновском районном суде. Заседание пройдет в среду, 2 марта, в 10.30 мск. Отмечается, что процесс будет открытым.

Основным фигурантом уголовного дела выступает бывший главный инженер водоканала Юрий Поляков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, в конце мая прошлого года в поселке Дмитриадовка Ростовской области во время работ в канализационном коллекторе произошел выброс метана. В результате аварии погибли двое рабочих и еще 10 попали в больницу с отравлением. По версии следователей, виновным в трагедии является бывший главный инженер МУП «Управление «Водоканал» Таганрога. При разбирательстве ЧП выяснилось, что он не контролировал проведение работ, а также не обеспечил работников защитными средствами.

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