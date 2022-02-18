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Posted 18 февраля 2022, 20:29

Published 18 февраля 2022, 20:29

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Посольство Британии сменит дислокацию на Украине на фоне обострения обстановки

Посольство Британии сменит дислокацию на Украине на фоне обострения обстановки

18 февраля 2022, 20:29
Фото: 1MI.
Британский МИД сообщил о временном переезде своего дипломатического представительства.

Посольство Великобритании в Украине временно сменит дислокацию — как сообщили в Министерстве иностранных дел, дипломатов переместят во Львов. О том, как долго продлится вынужденное пребывание на западе страны, не сообщается.

«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — цитирует ТАСС сообщение Форин-офиса (так неофициально называют британский МИД. — прим. ред.).

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уточнила, что сотрудников дипломатического ведомства уже перевезли из Киева во Львов. Министр связала предпринятые меры безопасности с предполагаемой Британией угрозы вторжения российских войск в Украину.

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