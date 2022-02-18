Посольство Британии сменит дислокацию на Украине на фоне обострения обстановки

Posted 18 февраля 2022, 20:29
Published 18 февраля 2022, 20:29
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Посольство Великобритании в Украине временно сменит дислокацию — как сообщили в Министерстве иностранных дел, дипломатов переместят во Львов. О том, как долго продлится вынужденное пребывание на западе страны, не сообщается.
«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — цитирует ТАСС сообщение Форин-офиса (так неофициально называют британский МИД. — прим. ред.).
Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уточнила, что сотрудников дипломатического ведомства уже перевезли из Киева во Львов. Министр связала предпринятые меры безопасности с предполагаемой Британией угрозы вторжения российских войск в Украину.