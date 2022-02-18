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Posted 18 февраля 2022, 17:32

Published 18 февраля 2022, 17:32

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

У границы с Ростовской областью в ДНР и ЛНР выстроились огромные пробки 18 февраля

У границы с Ростовской областью в ДНР и ЛНР выстроились огромные пробки 18 февраля

18 февраля 2022, 17:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Большое скопление машин замечено со стороны Донбасса на границе, сообщают очевидцы в соцсетях.

Машины выстраиваются многокилометровые очереди с желающими покинуть ДНР и ЛНР из-за угрозы начала военных действий.

Отмечается, что массовое скопление машин наблюдается на всех дорогах республик, которые ведут к погранпереходам с Россией.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин и Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявили, что с пятницы 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины в республиках начинается массовая эвакуация населения. Пушилин также сообщил, что в Ростовской области готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР.

В связи с экстренной ситуацией губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь справиться с наплывом беженцев.

В свою очередь Путин поручил врио главы МЧС Чуприяну организовать в Ростовской области прием эвакуируемых с Донбасса. Он будет контролировать обеспечение эвакуированных горячим питанием, жильем и необходимыми вещами.

Также президент России поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.

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