У границы с Ростовской областью в ДНР и ЛНР выстроились огромные пробки 18 февраля

Posted 18 февраля 2022, 17:32
Published 18 февраля 2022, 17:32
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Машины выстраиваются многокилометровые очереди с желающими покинуть ДНР и ЛНР из-за угрозы начала военных действий.
Отмечается, что массовое скопление машин наблюдается на всех дорогах республик, которые ведут к погранпереходам с Россией.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин и Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявили, что с пятницы 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины в республиках начинается массовая эвакуация населения. Пушилин также сообщил, что в Ростовской области готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР.
В связи с экстренной ситуацией губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь справиться с наплывом беженцев.
В свою очередь Путин поручил врио главы МЧС Чуприяну организовать в Ростовской области прием эвакуируемых с Донбасса. Он будет контролировать обеспечение эвакуированных горячим питанием, жильем и необходимыми вещами.