У границы с Ростовской областью в ДНР и ЛНР выстроились огромные пробки 18 февраля

Ранее глава ДНР Денис Пушилин и Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявили, что с пятницы 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины в республиках начинается массовая эвакуация населения. Пушилин также сообщил, что в Ростовской области готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР.