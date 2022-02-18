В Россию могут доставить 700 тысяч беженцев из ДНР — это половина республики

Posted 18 февраля 2022, 18:37
Published 18 февраля 2022, 18:37
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
В первых рейсах отправятся дети, женщины и пожилые люди. В социальных сетях распространяется информация ,что всего планируется перевезти около 700 тысяч человек, что по численности равно половине всего населения республики.
Где проходят пункты сбора людей и когда будет отправка, объявлено на официальных ресурсах каждой администрации. Люди останутся в курсе всех событий через смс местного оператора, а также по радио и телевидению.
Сначала люди поедут в Ростовскую область, где уже готовят пункты временного пребывания. Пока есть возможность организовать их только для 10 тысяч человек.
Людей просят не паниковать. Данные меры совсем не значат, что будет что-то страшное. На действия Киева нужно ответить, показать готовность. В России уже готовят деньги на поддержку беженцев.
Сначала Пушилин объявил об угрозе стороны Украины, а также об эвакуации детей, женщин и стариков с территории ДНР. Позже Пасечник призвал всё мужское население ЛНР встать на защиту своей земли.
Путин отправил к границам ДНР и ЛНР Александра Чуприяна главу МЧС. Также он распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей.
В это время губернатор Ростовской области Голубев попросил о помощи у руководства страны.