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Posted 18 февраля 2022, 18:37

Published 18 февраля 2022, 18:37

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

В Россию могут доставить 700 тысяч беженцев из ДНР — это половина республики

В Россию могут доставить 700 тысяч беженцев из ДНР — это половина республики

18 февраля 2022, 18:37
Фото: 1MI.
Из ДНР начинают отъезжать первые автобусы в Россию. Эта операция проходит под контролем МЧС ДНР и представителями муниципалитетов.

В первых рейсах отправятся дети, женщины и пожилые люди. В социальных сетях распространяется информация ,что всего планируется перевезти около 700 тысяч человек, что по численности равно половине всего населения республики.

Где проходят пункты сбора людей и когда будет отправка, объявлено на официальных ресурсах каждой администрации. Люди останутся в курсе всех событий через смс местного оператора, а также по радио и телевидению.

Сначала люди поедут в Ростовскую область, где уже готовят пункты временного пребывания. Пока есть возможность организовать их только для 10 тысяч человек.

Людей просят не паниковать. Данные меры совсем не значат, что будет что-то страшное. На действия Киева нужно ответить, показать готовность. В России уже готовят деньги на поддержку беженцев.

Сначала Пушилин объявил об угрозе стороны Украины, а также об эвакуации детей, женщин и стариков с территории ДНР. Позже Пасечник призвал всё мужское население ЛНР встать на защиту своей земли.

Путин отправил к границам ДНР и ЛНР Александра Чуприяна главу МЧС. Также он распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

В это время губернатор Ростовской области Голубев попросил о помощи у руководства страны.

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