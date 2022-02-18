Зеленский готов к захвату Донбасса, счёт на минуты — говорит Пушилин

Приказ о захвате Донбасса будет отдан Зеленским в ближайшее время. К этому всё готова. Армия Украины в полной готовности.
Зеленский готов начать захват не только ДНР, под прицелом и Луганская народная республика. Это сообщил Пушилин в своём телеграмм-канале.
Также Пушилин заявил, что сегодня в опасности все мирные жители республик, а также их дети. Войска Украины уже выстроены в боевой готовности. Подготовлена техника, разминированы проходы. Остались считанные мгновения до захвата Донбасса.
Чуть раньше в результате обстрелов была потеряна дорожная связь между Донецком и Горловкой. Потом путь был открыт. В Горловке пострадал жилой дом.
Также сегодня подорван автомобиль Дениса Синенкова — начальника Народной милиции ДНР. Сам он жив и здоров.
На данный момент Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей ДНР на территорию Ростовской области.