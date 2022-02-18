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Зеленский готов к захвату Донбасса, счёт на минуты — говорит Пушилин

18 февраля 18:13
Фото: 1MI
Глава ДНР предупредил жителей республики о надвигающейся опасности со стороны Украины. Сегодня она реальна как никогда. Оружие украинцев практически нацелено на жителей Донбасса.

Приказ о захвате Донбасса будет отдан Зеленским в ближайшее время. К этому всё готова. Армия Украины в полной готовности.

Зеленский готов начать захват не только ДНР, под прицелом и Луганская народная республика. Это сообщил Пушилин в своём телеграмм-канале.

Также Пушилин заявил, что сегодня в опасности все мирные жители республик, а также их дети. Войска Украины уже выстроены в боевой готовности. Подготовлена техника, разминированы проходы. Остались считанные мгновения до захвата Донбасса.

Чуть раньше в результате обстрелов была потеряна дорожная связь между Донецком и Горловкой. Потом путь был открыт. В Горловке пострадал жилой дом.

Также сегодня подорван автомобиль Дениса Синенкова — начальника Народной милиции ДНР. Сам он жив и здоров.

На данный момент Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей ДНР на территорию Ростовской области.

#Новости#Происшествия
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