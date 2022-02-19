Байден считает, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни

Posted 18 февраля 2022, 22:24
Published 18 февраля 2022, 22:24
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
По его словам, в США считают вероятным такое развитие событий.
Тем временем официальная Москва продолжает опровергать обвинения в эскалации конфликта с Украиной и будто бы готовящейся военной операции на её территории.
Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что «Россия не хочет войны». Он, однако, уточнил, что власти РФ будут защищать граждан страны, живущих на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Тем временем автобусы с эвакуантами из Донбасса стоят на КПП в сторону России. В Ростовской области, куда прибывают беженцы, пообещали разместить до 10 000 человек.