Байден считает, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что «Россия не хочет войны». Он, однако, уточнил, что власти РФ будут защищать граждан страны, живущих на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Тем временем автобусы с эвакуантами из Донбасса стоят на КПП в сторону России. В Ростовской области, куда прибывают беженцы, пообещали разместить до 10 000 человек.