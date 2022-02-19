НАТО приводит войска в режим повышенной готовности

Posted 18 февраля 2022, 22:03
Published 18 февраля 2022, 22:03
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Часть живой силы НАТО — NATO Response Force — будет приведена в режим боевой готовности в течение самого ближайшего времени. Об этом сообщает немецкое информагентство Дойче Прессе-Агентур со ссылкой на неназванный источник.
Как следует из сообщения ДПА, речь идёт о нескольких тысячах солдат быстрого реагирования НАТО. Время готовности быть переброшенными в горячую точку будет сокращено с месяца до недели.
Ранее стало известно о том, что из Донбасса в Россию людей эвакуируют целыми автобусами. Власти самопровозглашённых республик сообщили, что украинская сторона готовит операцию вторжения. В Украине эту информацию категорически отрицают. Со своей стороны в Кремле в течение последних нескольких недель заявляют, что Россия не готовит никакой военной операции в Украине, а обвинения в агрессии с российской стороны используются в НАТО, чтобы под предлогом вероятного военного конфликта стянуть на восток Европы большое количество военной техники.