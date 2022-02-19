НАТО приводит войска в режим повышенной готовности

Ранее стало известно о том, что из Донбасса в Россию людей эвакуируют целыми автобусами. Власти самопровозглашённых республик сообщили, что украинская сторона готовит операцию вторжения. В Украине эту информацию категорически отрицают. Со своей стороны в Кремле в течение последних нескольких недель заявляют, что Россия не готовит никакой военной операции в Украине, а обвинения в агрессии с российской стороны используются в НАТО, чтобы под предлогом вероятного военного конфликта стянуть на восток Европы большое количество военной техники.