Президент США обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня

По его словам, ЛНР и ДНР виновны в нарушении режима прекращения огня. Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что в случае полномасштабной войны между Украиной и Россией последняя будет подвергнута еще более тяжелым экономическим санкциям, а её положение в международном сообществе не только пошатнётся, но и с большой вероятностью вовсе приобретёт характер изоляции.