Президент США обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня

Posted 18 февраля 2022, 22:19
Published 18 февраля 2022, 22:19
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
По его словам, ЛНР и ДНР виновны в нарушении режима прекращения огня. Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что в случае полномасштабной войны между Украиной и Россией последняя будет подвергнута еще более тяжелым экономическим санкциям, а её положение в международном сообществе не только пошатнётся, но и с большой вероятностью вовсе приобретёт характер изоляции.
Тем временем на востоке Украины усиливается напряжение. Из Донбасса автобусами вывозят людей — в основном это дети, женщины и пожилые люди. В Луганске произошёл взрыв на газопроводе «Дружба».