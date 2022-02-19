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Posted 18 февраля 2022, 22:19

Published 18 февраля 2022, 22:19

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Президент США обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня

Президент США обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня

18 февраля 2022, 22:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Американский президент Джо Байден в пятницу, 18 февраля 2022 года, выступил с публичным заявлением по поводу растущей напряжённости на между Украиной и Россией.

По его словам, ЛНР и ДНР виновны в нарушении режима прекращения огня. Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что в случае полномасштабной войны между Украиной и Россией последняя будет подвергнута еще более тяжелым экономическим санкциям, а её положение в международном сообществе не только пошатнётся, но и с большой вероятностью вовсе приобретёт характер изоляции.

Тем временем на востоке Украины усиливается напряжение. Из Донбасса автобусами вывозят людей — в основном это дети, женщины и пожилые люди. В Луганске произошёл взрыв на газопроводе «Дружба».

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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