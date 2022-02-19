Ростовчанам рассказали, как выжить рядом с центром боевых действий

В Сети появились советы для людей, которые могут оказаться вблизи эпицентра военных событий. Лайфхаками поделился пользователь соцсетей, который с 2014 по 2016 годы провёл вблизи Донецка в ДНР. По его словам, существует несколько относительно простых правил, которые могут помочь справиться с переменами в быту, неизменно наступающими после начала боевых действий в регионе.