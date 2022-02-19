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Posted 19 февраля 2022, 10:26

Published 19 февраля 2022, 10:26

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Ростовчанам рассказали, как выжить рядом с центром боевых действий

Ростовчанам рассказали, как выжить рядом с центром боевых действий

19 февраля 2022, 10:26
Фото: 1MI.
Житель Донецкой Народной Республики поделился лайфхаками о жизни вблизи горячей точки.

В Сети появились советы для людей, которые могут оказаться вблизи эпицентра военных событий. Лайфхаками поделился пользователь соцсетей, который с 2014 по 2016 годы провёл вблизи Донецка в ДНР. По его словам, существует несколько относительно простых правил, которые могут помочь справиться с переменами в быту, неизменно наступающими после начала боевых действий в регионе.

Сделать запасы еды, воды и товаров первой необходимости

В доме должен быть запас продуктов и воды, чтобы продержаться как минимум три недели. Что покупать? Крупы, консервы, хлеб или муку; питьевую воду в больших ёмкостях; макароны и сухую колбасу; овощи долгого хранения, такие, как картофель. Запасы продуктов и воды нужно пополнять при каждом удобном случае.

Кроме того, стоит заранее позаботиться о лекарствах. Кроме тех, что нужны вам регулярно, следует запастись обезболивающими, жаропонижающими и противовоспалительными препаратами.

Собрать тревожный чемоданчик

Соберите все важные документы, комплекты одежды из расчёта по одному на каждого человека, который живёт в этой квартире. Кроме того, положите в чемоданчик спички, фонарики, пауэрбанки для зарядки телефонов, лекарства и средства для быстрой перевязки ран.

Если в доме есть ценности (небольшого размера), от которых вы не можете отказаться, — что ж, кладите и их. Деньги и ценности равномерно распределите по разным карманам. Собранную сумку храните в таком месте, чтобы легко забрать её, уходя из дома.

Обезопасить жильё от возможных артналётов

Следует заранее проверить все окна в доме и дополнительно их укрепить. Доступное средство для этого — скотч и изолента. Все стёкла нужно проклеить скотчем крест-накрест. Стеклопакеты нужно установить на положение «открыто», чтобы при обстреле осколки посыпались наружу, а не внутрь помещения.

Найти безопасное место в доме

Держитесь подальше от окон и дверей. Найдите в квартире несущую стену, которая при обрушении дома имеет вероятность устоять. Прятаться в идеале нужно в помещениях совсем без окон, изолированных стенами со всех сторон.

Найти безопасное место снаружи

Разузнайте, где ближайшее бомоубежище, или по крайней мере — прочное здание с толстыми стенами (дом сталинской постройки, например).

Не болтайте. Не верьте никому. Остерегайтесь людей с оружием

«В случае, если к вам пристали люди с оружием — выделываться нет смысла, делайте, что вам говорят. Упрашивать о чем-то бессмысленно, убежать не дадут - пуля всегда бегает быстрее», — пишет пользователь.

Если у вас самого есть огнестрельное оружие, не говорите о нём никому. Пусть об этом знает как можно меньшее количество людей. Используйте его только в крайнем случае и только для самозащиты.

Напомним, с 19 февраля 2022 года на всей территории Ростовской области введён режим ЧС — в связи с большим количеством прибывающих беженцев из Донбасса. В ЛНР и в ДНР объявили мобилизацию всех военнослужащих запаса.

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