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Posted 18 февраля 2022, 21:42

Published 18 февраля 2022, 21:42

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Володин: Россия готова защитить соотечественников в ДНР и ЛНР

Володин: Россия готова защитить соотечественников в ДНР и ЛНР

18 февраля 2022, 21:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Спикер Госдумы РФ считает, что ситуация на Донбассе может стать началом большой войны.

По мнению Вячеслава Володина, ситуация, разворачивающаяся на Донбассе и в Луганской области — не что иное, как провокация, разработанная и осуществлённая Украиной при поддержке «извне». Спикер Госдумы написал в своём телеграм-канале сообщение, в котором выразил тревогу относительно «тревожащей информации, поступающей из ДНР и ЛНР».

По его словам, [президент Украины Владимир] Зеленский «провоцирует начало большой войны», полем для которой станет Европа.

«Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных», — говорится в его сообщении в телеграм-канале.

При этом, как пишет Володин, Россия войны не хочет и перспектива перечёркивания результатов достигнутых ранее Минских соглашений РФ не радует. Кроме того, спикер упрекнул лидеров стран Евросоюза в неуместном молчании и отсутствии комментариев относительно происходящего.

«Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — считает Володин. Тем временем из Донецка и Луганска действительно приходят тревожные сообщения. В соцсетях распространились кадры зарева пламени — сообщают, что на газопроводе «Дружба» в Луганске произошёл взрыв. Из Донецка в Ростов-на-Дону вывозят мирных жителей.

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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