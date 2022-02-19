Володин: Россия готова защитить соотечественников в ДНР и ЛНР

«Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — считает Володин. Тем временем из Донецка и Луганска действительно приходят тревожные сообщения. В соцсетях распространились кадры зарева пламени — сообщают, что на газопроводе «Дружба» в Луганске произошёл взрыв. Из Донецка в Ростов-на-Дону вывозят мирных жителей.