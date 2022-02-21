Ростовчане собирают подписи против сноса аварийного здания на Кривошлыковском

«Мы, жители дома, просим оказать содействие на федеральном уровне, поскольку ни губернатор, ни глава города, ни правоохранительные органы, ни органы прокуратуры, не хотят слышать нас! Мы требуем проведения ремонта и восстановления нашего дома!», — обратились жильцы в своей петиции к Владимиру Путину.