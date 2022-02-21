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Ростовчане собирают подписи против сноса аварийного здания на Кривошлыковском

21 февраля 13:34
Фото: instagram.com / krivoshlikovski_4
В Ростове жители Кривошлыковского, 4 объявили сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Путину, чтобы отменить решение о сносе своего дома, обращение разместили на портале Change.org.

Жильцы Кривошлыковского, 4 в Ростове-на-Дону объявили сбор подписей в субботу, 19 февраля, чтобы добиться ремонта аварийного здания, расположенного в зоне рядом с пригородным автовокзалом и парком имени Островского.

Ростовчане заявили, что их не устраивает ни одно из решений, предложенных местными властями, а также места для временного размещения до выплаты компенсаций за недвижимость.

«Мы, жители дома, просим оказать содействие на федеральном уровне, поскольку ни губернатор, ни глава города, ни правоохранительные органы, ни органы прокуратуры, не хотят слышать нас! Мы требуем проведения ремонта и восстановления нашего дома!», — обратились жильцы в своей петиции к Владимиру Путину.

За двое суток, прошедших с момента публикации петиции, ее подписали 446 человек.

Фото: instagram.com / krivoshlikovski_4

Напомним, ранее жильцы аварийного дома провели акцию протеста после того, как поняли, что власти Ростовской области не выплатят собственникам 60 квартир 242 миллиона рублей за их жилье.

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