Еще один платный участок М-4 «Дон» появится после реконструкции трассы под Ростовом

Согласно документации застройщиком проекта выступит ГК «Российские автомобильные дороги». Первый этап ремонта проведут на участке от 1079 до 1081 километра трассы М-4 «Дон», второй этап должен охватить сразу два участка — от 1072 до 1079 километра, а также от 1081 до 1091 километра. Все эти участки трассы расположены в Аксайском районе на обходах Аксая и Батайска, а также проходят через хутор Ленина и Маяковского.