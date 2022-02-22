rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще один платный участок М-4 «Дон» появится после реконструкции трассы под Ростовом

22 февраля 19:03
Фото: Pexels.com
На трассе М-4 «Дон» после реконструкции дорожного полотна начнут взимать плату за проезд по трассе в Аксайском районе и Батайске, информация об этом появилась в реестре решений Госэкспертизы.

В реестре указано, что в начале февраля положительное заключение Госэкспертизы получил проект реконструкции трассы М-4 «Дон» в ближайшем пригороде и городах-спутниках Ростова.

Согласно документации застройщиком проекта выступит ГК «Российские автомобильные дороги». Первый этап ремонта проведут на участке от 1079 до 1081 километра трассы М-4 «Дон», второй этап должен охватить сразу два участка — от 1072 до 1079 километра, а также от 1081 до 1091 километра. Все эти участки трассы расположены в Аксайском районе на обходах Аксая и Батайска, а также проходят через хутор Ленина и Маяковского.

После реконструкции дорожного полотна за проезд по участку планируют начать брать плату.

Ранее на госзакупках появился тендер на ограждения для платного участка трассы за 320 миллионов рублей.

Материалы по теме
В Ростовской области брат депутата отремонтирует трассу за 2,4 миллиарда рублейОбъездную дорогу построят в Новочеркасске на федеральной трассе М-4 «Дон»На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возникла10-километровая пробка из-за ДТП
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00