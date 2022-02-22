Главы ДНР и ЛНР подписали документы о ратификации договора с Россией

Среди прочего в договоре о дружбе и сотрудничестве упоминается и интеграция — в частности, речь идёт о связывании энергетической и транспортной инфраструктур, систем связи и т.д. Кроме того, банковская система в обеих народных республиках также получит российскую поддержку.