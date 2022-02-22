Главы ДНР и ЛНР подписали документы о ратификации договора с Россией

Posted 22 февраля 2022, 10:39
Published 22 февраля 2022, 10:39
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
В документах о ратификации договора ДНР, ЛНР и Российской Федерации оговариваются взаимные обязательства по целому ряду направлений — от оборонных до финансовых.
Среди прочего в договоре о дружбе и сотрудничестве упоминается и интеграция — в частности, речь идёт о связывании энергетической и транспортной инфраструктур, систем связи и т.д. Кроме того, банковская система в обеих народных республиках также получит российскую поддержку.
Речь в договоре идёт и о поддержке и стимулировании бизнеса в ДНР и ЛНР. Власти РФ принимают на себя обязательства по обеспечению благоприятных инвестиционных и «правовых условий для предпринимательской <...> деятельности включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций».
Во вторник, 22 февраля 2022 года, депутаты Госдумы РФ проголосовали за ратификацию договора о сотрудничестве с Донбассом и ЛНР. Закон был принят в окончательном, третьем чтении.
Никто не выступил против, также не было и воздержавшихся. Голосование прошло в 13.21 мск и было единогласным — все 400 депутатов высказались «за». Договор о дружбе вступает в силу немедленно.