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Posted 22 февраля 2022, 10:39

Published 22 февраля 2022, 10:39

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Главы ДНР и ЛНР подписали документы о ратификации договора с Россией

Главы ДНР и ЛНР подписали документы о ратификации договора с Россией

22 февраля 2022, 10:39
Фото: 1MI.
Сюжет
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Днём во вторник, 22 февраля, в Кремле Пушилин и Пасечник подписали закон о ратификации дружбы, взаимопомощи и сотрудничества с Россией. Вскоре МИД РФ установит с республиками дипотношения, а Минобороны обеспечит на территориях поддержание мира.

В документах о ратификации договора ДНР, ЛНР и Российской Федерации оговариваются взаимные обязательства по целому ряду направлений — от оборонных до финансовых.

Среди прочего в договоре о дружбе и сотрудничестве упоминается и интеграция — в частности, речь идёт о связывании энергетической и транспортной инфраструктур, систем связи и т.д. Кроме того, банковская система в обеих народных республиках также получит российскую поддержку.

Речь в договоре идёт и о поддержке и стимулировании бизнеса в ДНР и ЛНР. Власти РФ принимают на себя обязательства по обеспечению благоприятных инвестиционных и «правовых условий для предпринимательской <...> деятельности включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций».

Во вторник, 22 февраля 2022 года, депутаты Госдумы РФ проголосовали за ратификацию договора о сотрудничестве с Донбассом и ЛНР. Закон был принят в окончательном, третьем чтении.

Никто не выступил против, также не было и воздержавшихся. Голосование прошло в 13.21 мск и было единогласным — все 400 депутатов высказались «за». Договор о дружбе вступает в силу немедленно.

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