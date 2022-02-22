Россия поддержит банковские системы ДНР и ЛНР

Кроме собственно договорённости о сотрудничестве, в двух похожих документах сообщается, что Российская Федерация намерена вводить меры экономической поддержки ЛНР и ДНР. Российские власти исходят из того, что главная платёжная единица на этих территориях — это российский рубль.