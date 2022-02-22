Россия поддержит банковские системы ДНР и ЛНР

Posted 22 февраля 2022, 10:28
Published 22 февраля 2022, 10:28
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
В ночь на вторник, 22 февраля 2022 года, в базе Госдумы РФ появились два документа, регламентирующие договорённости между Россией и ДНР, а также между нашей страной и ЛНР.
Кроме собственно договорённости о сотрудничестве, в двух похожих документах сообщается, что Российская Федерация намерена вводить меры экономической поддержки ЛНР и ДНР. Российские власти исходят из того, что главная платёжная единица на этих территориях — это российский рубль.
РФ планирует оказывать поддержку финансовой и банковской системе новопризнанных республик. Стороны участницы договора — «[будут] принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций», говорится в документах.
Напомним, накануне, после экстренного заседания Совета безопасности РФ, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором, среди прочего, заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик — дело решённое.
Поздним вечером двусторонние соглашения были подписаны в Кремле Путиным, а также главами ЛНР и ДНР — Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соответственно.