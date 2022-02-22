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Posted 22 февраля 2022, 10:28

Published 22 февраля 2022, 10:28

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Россия поддержит банковские системы ДНР и ЛНР

Россия поддержит банковские системы ДНР и ЛНР

22 февраля 2022, 10:28
Фото: 1MI.
Власти РФ после признания Донецкой и Луганской республик будут стремиться к максимальной интеграции территорий в российскую экономику. В опубликованных документах говорится, что главная платёжная единица в ДНР и ЛНР — российский рубль.

В ночь на вторник, 22 февраля 2022 года, в базе Госдумы РФ появились два документа, регламентирующие договорённости между Россией и ДНР, а также между нашей страной и ЛНР.

Кроме собственно договорённости о сотрудничестве, в двух похожих документах сообщается, что Российская Федерация намерена вводить меры экономической поддержки ЛНР и ДНР. Российские власти исходят из того, что главная платёжная единица на этих территориях — это российский рубль.

РФ планирует оказывать поддержку финансовой и банковской системе новопризнанных республик. Стороны участницы договора «[будут] принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций», говорится в документах.

Напомним, накануне, после экстренного заседания Совета безопасности РФ, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором, среди прочего, заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик — дело решённое.

Поздним вечером двусторонние соглашения были подписаны в Кремле Путиным, а также главами ЛНР и ДНР — Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соответственно.

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#Экономика#Новости
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