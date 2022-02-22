Ростовчане получили благотворительные продуктовые карты

В рамках проекта каждый желающий мог совершить пожертвование в пользу нуждающихся посредством участия в онлайн-сборе средств на сайте корзинадоброты.рф. Акция началась в январе текущего года. По итогам сбора 714 нуждающихся семей получили благотворительные карты на покупку продуктов. На счету каждой — баллы, эквивалентные сумме в 1 тысячу рублей.
Карты позволят оплатить в «Перекрёстке» товары из 14 категорий, в числе которых замороженные продукты, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мясная и рыбная гастрономия, детское питание и др.
Важно заметить, что такой формат онлайн-сбора был применен впервые. Ранее на собранные средства Фонд «Русь» закупал продукты и привозил на склад, где волонтёры формировали продовольственные наборы. После этого продукты отвозили адресно получателям.
Механика ПРОДкарты же позволяет не только сократить время получения помощи, но и дает возможность семьям выбрать продукты, которые необходимы именно им.
Стоит отметить, что X5 Group взяла на себя организационные вопросы и добавила 30% к собранным пожертвованиям.
Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф запустился X5 и Фондом продовольствия «Русь» еще в 2017 году и за несколько лет смог обеспечить 7 180 нуждающихся семей различных областей России — Ростовской, Курганской, Владимирской, Московской, Воронежской, Нижегородской, Республики Башкортостан и многих других.