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Ростовчане получили благотворительные продуктовые карты

22 февраля 14:02
Ростовская область стала участником проекта «Корзина доброты», который регулярно проводит компания Х5 Group и фонд продовольствия «Русь». В этот раз благотворительная акция была реализована по новой механике, приурочена ко Всемирному дню социальной справедливости и направлена на поддержку многодетных и малоимущих семей

В рамках проекта каждый желающий мог совершить пожертвование в пользу нуждающихся посредством участия в онлайн-сборе средств на сайте корзинадоброты.рф. Акция началась в январе текущего года. По итогам сбора 714 нуждающихся семей получили благотворительные карты на покупку продуктов. На счету каждой — баллы, эквивалентные сумме в 1 тысячу рублей.

Карты позволят оплатить в «Перекрёстке» товары из 14 категорий, в числе которых замороженные продукты, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мясная и рыбная гастрономия, детское питание и др.

Важно заметить, что такой формат онлайн-сбора был применен впервые. Ранее на собранные средства Фонд «Русь» закупал продукты и привозил на склад, где волонтёры формировали продовольственные наборы. После этого продукты отвозили адресно получателям.

Механика ПРОДкарты же позволяет не только сократить время получения помощи, но и дает возможность семьям выбрать продукты, которые необходимы именно им.

Стоит отметить, что X5 Group взяла на себя организационные вопросы и добавила 30% к собранным пожертвованиям.

Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф запустился X5 и Фондом продовольствия «Русь» еще в 2017 году и за несколько лет смог обеспечить 7 180 нуждающихся семей различных областей России — Ростовской, Курганской, Владимирской, Московской, Воронежской, Нижегородской, Республики Башкортостан и многих других.

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