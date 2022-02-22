Ростовчане получили благотворительные продуктовые карты

В рамках проекта каждый желающий мог совершить пожертвование в пользу нуждающихся посредством участия в онлайн-сборе средств на сайте корзинадоброты.рф. Акция началась в январе текущего года. По итогам сбора 714 нуждающихся семей получили благотворительные карты на покупку продуктов. На счету каждой — баллы, эквивалентные сумме в 1 тысячу рублей.