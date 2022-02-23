Беженцы: «Мы 8 лет терпели геноцид Украины, и это потерпим»

«Сотрудники о том, что мы приехали узнали только в 6, поэтому еще какое-то время ждали в актовом зале, но в тепле — и на том спасибо. Если у нас что-то в комнатах не работает — сразу же приходят чинит. Кушаем по расписанию, все отлично, девочки молодцы. Мыльно-рыльное, тазики — это все наживное, космических потребностей у нас нет. Мы 8 лет терпим геноцид со стороны Украины, и это потерпим», — рассказывает беженец Глеб.