"Единая Россия" оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак проинформировал об этом в ходе ВКС с участием представителей региональных отделений политического блока. Он провел совещание из Ростовской области.
“В считаные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться, - подчеркнул Турчак. - Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо”.
Из заявления секретаря генсовета “Единой России” следует, что гуманитарную помощь будут продолжать собирать с целью бесперебойной доставки беженцам из Донбасса продуктов питания и предметов первой необходимости. Турчак акцентировал внимание на том, что эту работу следует вести постоянно. Он призвал к налаживанию активной деятельности волонтеров-психологов, поскольку жители ДНР и ЛНР находятся сейчас в стрессовой ситуации. Отдельно должна идти работа с детьми, заявил Турчак.
“Больше половины эвакуированных - это как раз дети. Их счет идет на тысячи. В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтеры “Молодой Гвардии Единой России” уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов, - отметил официальный представитель партии ЕР. - Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса”.
Следует отметить, что беженцам из Донбасса можно рассчитывать и на правовую помощь. Во всех регионах, в которые эвакуируют жителей ДНР и ЛНР, в ближайшее время откроют центры правовой поддержки. Они будут функционировать на базе общественных приемных ЕР, уточнил Турчак. 20 февраля такой центр начал работу в Ростове-на-Дону.
В приемных партии “Единая Россия” готовы оказывать помощь тем беженцам из Донбасса, которым необходимо восстановить утраченные документы, найти своих родственников при размещении в различных ПВР, получить выплаты. Кроме того, единороссы помогут в организации медицинской помощи и в обучении детей. Сотрудники приемных ЕР совместными усилиями с представителями органов власти разрабатывают в настоящее время алгоритмы информирования и консультирования жителей ДНР и ЛНР. Об этом проинформировала руководитель комиссии партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.
Как сообщает сайт ER.ru, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, в свою очередь, выразил “Единой России” благодарность за организацию помощи беженцам из Донбасса со стороны волонтерских центров.
Вместе с регионами страны в сборе гуманитарной помощи участвуют и Ростовская область, региональное отделение “Единой России”, депутаты, активисты, все неравнодушные люди. Об этом рассказал секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель донского парламента Александр Ищенко.
“С первых же дней размещения жителей Донбасса в регионе донские партийцы активно включились в эту работу”, - подчеркнул он.
Сбор гумпомощи проходит на площадке местных приемных "Единой России" в городах и районах Дона. В первую очередь требуются питьевая вода, средства гигиены, средства по уходу за детьми, детское питание, одноразовая посуда, а также СИЗы.
Призыв партии нашел широкий отклик. Например, в приграничном Гуково в сборе участвуют горожане, волонтеры “Единой России” и ОНФ, штаб движения “Мы Вместе”, общественники, предприниматели. Все собранное сразу передается в пункты временного размещения.
Но этим помощь не ограничивается. Ростовская область первой запустила центр правовой поддержки граждан Донбасса. За сутки с момента открытия 20 февраля сюда поступило более 160 обращений.