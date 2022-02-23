"Единая Россия" оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса

В приемных партии “Единая Россия” готовы оказывать помощь тем беженцам из Донбасса, которым необходимо восстановить утраченные документы, найти своих родственников при размещении в различных ПВР, получить выплаты. Кроме того, единороссы помогут в организации медицинской помощи и в обучении детей. Сотрудники приемных ЕР совместными усилиями с представителями органов власти разрабатывают в настоящее время алгоритмы информирования и консультирования жителей ДНР и ЛНР. Об этом проинформировала руководитель комиссии партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.