rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове беженцам из ЛДНР биржа труда предоставит рабочие места

23 февраля 07:00
Фото: pixabay.com
Беженцы могут в частном порядке обратиться в Центр занятости населения города Ростова-на-Дону, чтобы по получить рабочее место, если по их специальности есть вакансия, рассказали сотрудники биржи труда

Эвакуированные беженцы опасаются, что их проживание в Ростовской области может затянуться на неопределенный срок и стремятся найти работу. Уже в пунктах временного размещения среди прочих заявлений на материальную помощь и оформление статуса беженца, они могут заполнить документы, позволяющие подыскать вакансию в ближайшее время.

Обращение в центр занятости населения в частном порядке по телефону тоже возможно. Сотрудники реагируют на звонок быстро и в течении пяти минут уточняют все необходимые данные: имя, наличие гражданства РФ, образование, место проживания, семейное положение. Кстати, даже без российского гражданства работу найти можно. Сотрудники центра уточняют номер телефона и перезванивают, когда подходящая вакансия появляется на рынке труда.

«Я приехала на своей машине и сразу решила, что буду снимать квартиру, а не жить в ПВР. Заодно начала искать работу, чтобы не тратить все свои сбережения на эту эвакуацию. Сегодня позвонила, завтра уже обещают дать ответ», – рассказывает беженка из ДНР Анастасия Шевчук.

Ранее RostovGazeta сообщала, что беженцы с Донбасса получат статус временных переселенцев и пять тонн гумпомощи.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00