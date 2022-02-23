В Ростове беженцам из ЛДНР биржа труда предоставит рабочие места

«Я приехала на своей машине и сразу решила, что буду снимать квартиру, а не жить в ПВР. Заодно начала искать работу, чтобы не тратить все свои сбережения на эту эвакуацию. Сегодня позвонила, завтра уже обещают дать ответ», – рассказывает беженка из ДНР Анастасия Шевчук.