В Ростове беженцам из ЛДНР биржа труда предоставит рабочие места

Эвакуированные беженцы опасаются, что их проживание в Ростовской области может затянуться на неопределенный срок и стремятся найти работу. Уже в пунктах временного размещения среди прочих заявлений на материальную помощь и оформление статуса беженца, они могут заполнить документы, позволяющие подыскать вакансию в ближайшее время.
Обращение в центр занятости населения в частном порядке по телефону тоже возможно. Сотрудники реагируют на звонок быстро и в течении пяти минут уточняют все необходимые данные: имя, наличие гражданства РФ, образование, место проживания, семейное положение. Кстати, даже без российского гражданства работу найти можно. Сотрудники центра уточняют номер телефона и перезванивают, когда подходящая вакансия появляется на рынке труда.
«Я приехала на своей машине и сразу решила, что буду снимать квартиру, а не жить в ПВР. Заодно начала искать работу, чтобы не тратить все свои сбережения на эту эвакуацию. Сегодня позвонила, завтра уже обещают дать ответ», – рассказывает беженка из ДНР Анастасия Шевчук.
Ранее RostovGazeta сообщала, что беженцы с Донбасса получат статус временных переселенцев и пять тонн гумпомощи.