В Ростовской области коронавирус подтвердили у 3895 жителей региона 22 февраля

Что касается качественного состава заболевших, что лидерами заболеваемости стал Ростов, в котором заболел 801 горожанин, а также Таганрог с 239 заболевшими, Волгодонск с 215 случаями коронавируса и Шахты с 204 зараженными. В остальных муниципалитетах заболели меньше 186 человек. Вместе с этим наиболее многочисленной группой больных стали молодые люди от совершеннолетия до 45 лет, а вот заболеваемость среди детей продолжила падать и составила 12,3% от суточного числа случаев.