В Ростовской области коронавирус подтвердили у 3895 жителей региона 22 февраля

Пресс-служба опубликовала данные, согласно им коронавирусом заразились более 3,8 тысячи жителей, которые пополнили общее число заболевших за время пандемии и подняли его до 304,8 тысячи больных. Согласно последним данным, в Ростовской области заболевают 7,2% на сто тысяч человек, а коэффициент распространения коронавируса опустился до 1,07. При этом количество выздоровевших увеличилось до 246,6 тысячи человек.
Что касается качественного состава заболевших, что лидерами заболеваемости стал Ростов, в котором заболел 801 горожанин, а также Таганрог с 239 заболевшими, Волгодонск с 215 случаями коронавируса и Шахты с 204 зараженными. В остальных муниципалитетах заболели меньше 186 человек. Вместе с этим наиболее многочисленной группой больных стали молодые люди от совершеннолетия до 45 лет, а вот заболеваемость среди детей продолжила падать и составила 12,3% от суточного числа случаев.
Также власти сообщили, что в Ростовской области от этой болезни погибли 18 человек, младшему из них было 45 лет, а старшему — 87 лет. Общее число погибших от болезни возросло до 10,2 тысяч человек.
Количество ПЦР-исследований, проведенных в Ростовской области за два года пандемии, составило 6,1 миллиона тестов. Вакцинацию прошли более двух миллионов местных жителей.