rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области коронавирус подтвердили у 3895 жителей региона 22 февраля

23 февраля 10:14
Фото: Pexels.com
В Ростовской области коронавирус подтвердили у почти 3,9 тысячи жителей, об этом сообщили в правительстве региона.

Пресс-служба опубликовала данные, согласно им коронавирусом заразились более 3,8 тысячи жителей, которые пополнили общее число заболевших за время пандемии и подняли его до 304,8 тысячи больных. Согласно последним данным, в Ростовской области заболевают 7,2% на сто тысяч человек, а коэффициент распространения коронавируса опустился до 1,07. При этом количество выздоровевших увеличилось до 246,6 тысячи человек.

Что касается качественного состава заболевших, что лидерами заболеваемости стал Ростов, в котором заболел 801 горожанин, а также Таганрог с 239 заболевшими, Волгодонск с 215 случаями коронавируса и Шахты с 204 зараженными. В остальных муниципалитетах заболели меньше 186 человек. Вместе с этим наиболее многочисленной группой больных стали молодые люди от совершеннолетия до 45 лет, а вот заболеваемость среди детей продолжила падать и составила 12,3% от суточного числа случаев.

Также власти сообщили, что в Ростовской области от этой болезни погибли 18 человек, младшему из них было 45 лет, а старшему — 87 лет. Общее число погибших от болезни возросло до 10,2 тысяч человек.

Количество ПЦР-исследований, проведенных в Ростовской области за два года пандемии, составило 6,1 миллиона тестов. Вакцинацию прошли более двух миллионов местных жителей.

Ранее власти Ростовской области объяснили, как у беженцев ЛДНР диагностируют коронавирус.

Материалы по теме
От коронавируса в Ростовской области скончались еще шесть человекБолее 300 тыс случаев коронавируса подтвердили в Ростовской областиВласти в Ростовской области назвали алгоритм проверки беженцев на коронавирус
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00