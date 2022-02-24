rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2022, 14:31

Published 24 февраля 2022, 14:31

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Число фейков о военных действиях в Ростовской области выросло в четыре раза

Число фейков о военных действиях в Ростовской области выросло в четыре раза

24 февраля 2022, 14:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Источники в силовом блоке Ростовской области сообщают, что в регионе в четыре раза возросло количество фейковых новостей и постов в социальных сетях о военных действиях в России, Донецкой и Луганской республиках.

«Сейчас в час блокируется около 60–70 украинских ботов, основная подача сообщений которых — эмоциональная недостоверная информация о военной операции РФ, про матерей и гробы», среди прочего говорится в тексте сообщения телеграм-канала «Столица Южный».

Ранее Роскомнадзор распространил предупреждение об ответственности СМИ за публикацию фейковой информации, напомнил о штрафах и блокировках и призвал пользоваться только официальными российскими источниками.

Министерство обороны РФ сделало заявление, в котором рассказало о выведении из строя 74 объектов военной инфраструктуры Украины. В плен сдались 14 военнослужащих украинской армии. Сообщается также, что войска ДНР продвинулись в районе Волновахи Донецкой области на семь километров (это юго-запад Донецкой области, прим. Ред.).

#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика