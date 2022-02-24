Число фейков о военных действиях в Ростовской области выросло в четыре раза

Источники в силовом блоке Ростовской области сообщают, что в регионе в четыре раза возросло количество фейковых новостей и постов в социальных сетях о военных действиях в России, Донецкой и Луганской республиках.

«Сейчас в час блокируется около 60–70 украинских ботов, основная подача сообщений которых — эмоциональная недостоверная информация о военной операции РФ, про матерей и гробы», — среди прочего говорится в тексте сообщения телеграм-канала «Столица Южный». Ранее Роскомнадзор распространил предупреждение об ответственности СМИ за публикацию фейковой информации, напомнил о штрафах и блокировках и призвал пользоваться только официальными российскими источниками. Министерство обороны РФ сделало заявление, в котором рассказало о выведении из строя 74 объектов военной инфраструктуры Украины. В плен сдались 14 военнослужащих украинской армии. Сообщается также, что войска ДНР продвинулись в районе Волновахи Донецкой области на семь километров (это юго-запад Донецкой области, — прим. Ред.).