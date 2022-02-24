ДГТУ приглашает на фестиваль «Включай ЭКОлогику!»

Будут одновременно работать две площадки: научно-популярные лекции и творческие мастерские. Все желающие смогут раскрыть свой творческий потенциал в самых разных аспектах и сферах: «Лубок. Станковая графика», «Археологические памятники РО: тайны, загадки, открытия», «Археология как расследование: история одной вещи», «Донской сфинкс: рожденный на нашей земле», «Жидкий азот - вековая история», «Бастурма: история и современность» и «Резьба по дереву как элемент русской архитектуры». В дальнейшем участники фестиваля смогут поучаствовать в предложенных на выбор региональных конкурсах «Зеленая наука» и «Включай ЭКОлогику!», а также в конкурсе плаката, посвященном экологичному образу жизни для детей и подростков EcoSapiens.