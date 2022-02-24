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ДГТУ приглашает на фестиваль «Включай ЭКОлогику!»

24 февраля 13:04
Фото: Информационная служба ДГТУ
25 февраля в 10.00 в ДГТУ состоится онлайн-открытие VII-го фестиваля науки «Включай ЭКОлогику!», который проводится под эгидой Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, организованного Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова.

По традиции перед началом фестиваля с приветственным словом к участникам выступят представители руководства Донского государственного технического университета, а также ведущие представители городских музеев Ростова-на- Дону и области.

Тематика и содержание фестивальных мероприятий неразрывно связаны с идеей объявленного нынешнего 2022 года как года культурного наследия. Вся обширная программа мероприятия, включающая научно-популярные лекции, ток-шоу, мастер-классы, квесты и т.д., пронизана идеями популяризация народного искусства, экологии, сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнической общности России.

Будут одновременно работать две площадки: научно-популярные лекции и творческие мастерские. Все желающие смогут раскрыть свой творческий потенциал в самых разных аспектах и сферах: «Лубок. Станковая графика», «Археологические памятники РО: тайны, загадки, открытия», «Археология как расследование: история одной вещи», «Донской сфинкс: рожденный на нашей земле», «Жидкий азот - вековая история», «Бастурма: история и современность» и «Резьба по дереву как элемент русской архитектуры». В дальнейшем участники фестиваля смогут поучаствовать в предложенных на выбор региональных конкурсах «Зеленая наука» и «Включай ЭКОлогику!», а также в конкурсе плаката, посвященном экологичному образу жизни для детей и подростков EcoSapiens.

Завершит онлайн -трансляцию оригинальное ток-шоу «Формальный неформат».

Трансляция фестиваля науки «Включай ЭКОлогику!» будет доступна в официальной группе вуза ВКонтакте по ссылке, а также на видеохостинге YouTube.

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