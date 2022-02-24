ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

Напомним, ранее было объявлено о закрытии воздушного пространство на западных границах РФ и в Ростовской области. Ограничения будут действовать как минимум до 2 марта 2022 года. Гражданские борты, успевшие вылететь в Ростов-на-Дону, направляются в другие аэропорты.