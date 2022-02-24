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Posted 24 февраля 2022, 09:51

Published 24 февраля 2022, 09:51

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

24 февраля 2022, 09:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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На дороге к аэропорту Платов в Ростове-на-Дону усилили досмотр. Кроме того, посты ДПС стоят и в сторону границы с Украиной, сообщает канал Россия-24.

По дороге к аэропорту Платов и в сторону украинской границы сотрудники правоохранительных органов, в первую очередь дорожной полиции, досматривают автомобили, главным образом грузовые.

Со своей стороны в Росавтодоре прокомментировали, что федеральные трассы, ведущие к МАПП «Новошахтинск» и «Весело-Вознесенка» работают в штатном режиме. Ограничений нет, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее было объявлено о закрытии воздушного пространство на западных границах РФ и в Ростовской области. Ограничения будут действовать как минимум до 2 марта 2022 года. Гражданские борты, успевшие вылететь в Ростов-на-Дону, направляются в другие аэропорты.

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