ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

Posted 24 февраля 2022, 09:51
Published 24 февраля 2022, 09:51
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
По дороге к аэропорту Платов и в сторону украинской границы сотрудники правоохранительных органов, в первую очередь дорожной полиции, досматривают автомобили, главным образом грузовые.
Со своей стороны в Росавтодоре прокомментировали, что федеральные трассы, ведущие к МАПП «Новошахтинск» и «Весело-Вознесенка» работают в штатном режиме. Ограничений нет, сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее было объявлено о закрытии воздушного пространство на западных границах РФ и в Ростовской области. Ограничения будут действовать как минимум до 2 марта 2022 года. Гражданские борты, успевшие вылететь в Ростов-на-Дону, направляются в другие аэропорты.