Экономист рассказал о возможном отключении России от SWIFT

Колганов заявил, что подобная угроза уже ранее озвучивалась мировым сообществом. Он также напомнил опыт Ирана, у которого отключали систему SWIFT. По его словам, Ирану удалось достойно выйти из этой ситуации. При этом экономист предполагает маловероятность подобного исхода.