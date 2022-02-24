Экономист рассказал о возможном отключении России от SWIFT

Posted 24 февраля 2022,, 15:27
Published 24 февраля 2022,, 15:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, эксперт считает, что европейскому континенту не выгодно отключать РФ от системы SWIFT.
Колганов заявил, что подобная угроза уже ранее озвучивалась мировым сообществом. Он также напомнил опыт Ирана, у которого отключали систему SWIFT. По его словам, Ирану удалось достойно выйти из этой ситуации. При этом экономист предполагает маловероятность подобного исхода.
Он добавил, что многие европейские страны выступили против подобного, поскольку через SWIFT проводятся операции, связанные с оплатой нефти и газа.
Помимо этого, Колганов заявил, что паника может подтолкнуть жителей страны к снятию наличных. Подобный процесс может привести к нехватке наличных средств. Однако, по его мнению, это будет временным явлением.
Ранее глава США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон окажет окажет поддержку и помощь Украине. Также он добавил, что вместе с партнерами ведет ряд жестких санкций против РФ.