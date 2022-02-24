В Совфеде прогнозируют полную демилитаризацию Украины

Posted 24 февраля 2022, 06:31
Published 24 февраля 2022, 06:31
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
В российском Совфеде считают, что Украина после 1991 года непрерывно представляла опасность для Российской Федерации, так как США на всём протяжении её существования формировала там антироссийскую государственность.
«Как бывший гражданин Украины, могу сказать, что страна всегда представляла угрозу для России, на протяжении всех лет своей независимости. Штаты пытались создать антироссийское государство, они понасоздавали НКО, которых следует бояться во всем мире», — считает сенатор Совфеда Сергей Цеков.
Кроме того, Цеков заявил, что расширение НАТО на Восток — важнейшая цель деятельности Североатлантического альянса.
Напомним, ранее российское Министерство обороны распространило заявление о том, что инфраструктура военных авиабаз Украины разрушена, а украинские пограничники не оказывают никакого сопротивления российским войскам.
В Киеве раздаётся сирена гражданской обороны, людей попросили спрятаться в бомбоубежищах. На выезде из украинской столицы скопились большие автомобильные пробки с людьми, которые пытаются покинуть город. На АЗС Киева коллапс, работа автозаправок парализована из-за огромных очередей.
Киевские больницы переведены на усиленный режим работы, закрыты детские сады и школы. К банкоматам скопились очереди людей, пытающихся снять деньги. На всей территории страны объявлено чрезвычайное положение.