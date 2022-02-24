В Совфеде прогнозируют полную демилитаризацию Украины

«Как бывший гражданин Украины, могу сказать, что страна всегда представляла угрозу для России, на протяжении всех лет своей независимости. Штаты пытались создать антироссийское государство, они понасоздавали НКО, которых следует бояться во всем мире», — считает сенатор Совфеда Сергей Цеков.