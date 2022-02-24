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Posted 24 февраля 2022, 06:21

Published 24 февраля 2022, 06:21

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Зеленский: После разговора с Байденом Украина получит международную помощь

Зеленский: После разговора с Байденом Украина получит международную помощь

24 февраля 2022, 06:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Президент Украины сообщил, что провёл телефонный разговор с главой США Джо Байденом и договорился о международной поддержке. Со своей стороны Байден анонсировал «жёсткие санкции» против РФ, сообщает Белый дом.

В Белом доме рассказали, что утром 24 февраля 2022 года по инициативе Украины между Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Байдена попросили внести определённость в позицию США по военной операции в Украине.

По словам президента Зеленского, Белый дом официально подтвердил готовнось поддержать Украину в противостоянии с Россией.

«Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России», — цитирует американская администрация президента Байдена.

В ближайшие часы состоится внеочередное заседание лидеров стран НАТО, посвящённое ситуации в Украине.

Тем временем российское Минобороны распространило сообщение, в котором говорится, что украинские пограничники не оказывают войскам РФ никакого сопротивления; а военные авиабазы Украины выведены из строя.

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