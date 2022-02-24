Зеленский: После разговора с Байденом Украина получит международную помощь

Posted 24 февраля 2022, 06:21
Published 24 февраля 2022, 06:21
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
В Белом доме рассказали, что утром 24 февраля 2022 года по инициативе Украины между Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Байдена попросили внести определённость в позицию США по военной операции в Украине.
По словам президента Зеленского, Белый дом официально подтвердил готовнось поддержать Украину в противостоянии с Россией.
«Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России», — цитирует американская администрация президента Байдена.
В ближайшие часы состоится внеочередное заседание лидеров стран НАТО, посвящённое ситуации в Украине.
Тем временем российское Минобороны распространило сообщение, в котором говорится, что украинские пограничники не оказывают войскам РФ никакого сопротивления; а военные авиабазы Украины выведены из строя.