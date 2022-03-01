Число камер видеонаблюдения хотят увеличить почти вдвое в Ростове

Posted 1 марта 2022, 07:33
Published 1 марта 2022, 07:33
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
По словам Шпака, установка 844 дополнительных камер позволила бы увеличить эффективность системы «Безопасный город», которая уже состоит из более тысячи камер видеонаблюдения. Для этого нужно выделить больше средств из бюджета.
Глава УМВД подчеркнул, что камеры помогают раскрывать преступления, однако сами преступные действия редко попадают в их поле действия.
При раскрытии и документировании большей части преступлений, совершенных в городе, правоохранители обязательно изучают записи камер.
Ранее стало известно, что к системе «Безопасный город» в Ростове планируют подключить камеры видеодомофонов и системы наблюдения в местах торговли.