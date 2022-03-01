Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области за два дня сократилась на 10%

Posted 1 марта 2022, 09:12
Published 1 марта 2022, 09:12
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Так, на утро 1 марта было выявлено 2668 новых случаев заражения коронавирусом. При этом днем ранее этот показатель составлял 2963, а утром 27 февраля - 2989.
Всего по состоянию на первый день весны в регионе нарастающим итогом количество заболевших составило 323 862. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,88. Накануне он составлял 0,9.
В Ростовской области выздоровели от ковида еще 5670 человек. Жертвами вируса стали 18 человек, среди которых три женщины в возрасте от 67 до 89 лет и 15 мужчин в возрасте от 44 до 87 лет.
В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России, а еще в шести регионах зафиксирован рост.
Напомним, на 28 февраля от коронавируса в Ростовской области умерли 10 человек - пять женщин и пять мужчин. А с 1 марта в регионе снимается часть коронавирусных ограничений.