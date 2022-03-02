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Posted 2 марта 2022, 13:07

Published 2 марта 2022, 13:07

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Эксперт рассказала, стоит ли ростовчанам покупать жилье в условиях санкций 2022 года

Эксперт рассказала, стоит ли ростовчанам покупать жилье в условиях санкций 2022 года

2 марта 2022, 13:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Роста цен на жилье в Ростове уже не ожидается. Из-за снижения спроса рынок просядет к концу 2022 года, сообщила RostovGazeta риэлтор Анастасия Борищук.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации сложно делать прогнозы. Однако тем, кто собирался приобретать жилье — риэлтор советует это сделать.

«Покупать квартиру, как и любую недвижимость, стоит в любое время. Это же самый стабильный ресурс, в который можно вложить деньги», - отмечает Анастасия Борищук.

По ее словам, сегодня цены на жилье выросли на 30-40%, а в некоторых случаях на 45%. Но дальнейшего повышения стоимости недвижимости уже не ожидается.

«Из-за рекордно высоких процентных ставок покупательская способность упадет. Будут предложения, а спрос значительно снизится под воздействием геополитической и финансовой ситуации в стране. Рынок просядет к концу 2022 года. Но это стандартная ситуация для кризиса. Точно также было и в 2008, и в 2014 году», - подчеркивает Анастасия Борищук.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове на 30% подорожало обслуживание иномарок, а со второго марта закрылись магазины с техникой Apple.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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