Эксперт рассказала, стоит ли ростовчанам покупать жилье в условиях санкций 2022 года

«Из-за рекордно высоких процентных ставок покупательская способность упадет. Будут предложения, а спрос значительно снизится под воздействием геополитической и финансовой ситуации в стране. Рынок просядет к концу 2022 года. Но это стандартная ситуация для кризиса. Точно также было и в 2008, и в 2014 году», - подчеркивает Анастасия Борищук.