Эксперт рассказала, стоит ли ростовчанам покупать жилье в условиях санкций 2022 года

Posted 2 марта 2022, 13:07
Published 2 марта 2022, 13:07
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
По словам эксперта, в сложившейся ситуации сложно делать прогнозы. Однако тем, кто собирался приобретать жилье — риэлтор советует это сделать.
«Покупать квартиру, как и любую недвижимость, стоит в любое время. Это же самый стабильный ресурс, в который можно вложить деньги», - отмечает Анастасия Борищук.
По ее словам, сегодня цены на жилье выросли на 30-40%, а в некоторых случаях на 45%. Но дальнейшего повышения стоимости недвижимости уже не ожидается.
«Из-за рекордно высоких процентных ставок покупательская способность упадет. Будут предложения, а спрос значительно снизится под воздействием геополитической и финансовой ситуации в стране. Рынок просядет к концу 2022 года. Но это стандартная ситуация для кризиса. Точно также было и в 2008, и в 2014 году», - подчеркивает Анастасия Борищук.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове на 30% подорожало обслуживание иномарок, а со второго марта закрылись магазины с техникой Apple.