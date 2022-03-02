Энергетик заявил, что цена на газ в Европе может превысить $3000 за тысячу «кубов»

«Трейдеры опасаются двух вещей: в апреле ожидается абсолютный минимум запасов газа в Европе, и скоро будут даны рекомендации, как обойтись без российского газа предстоящей зимой, что стимулирует рынок. Третье: на такую сладкую цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. В отличие от ситуации декабря прошлого года, когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу кубометров, а дальше ограничителей нет», — отметил эксперт.