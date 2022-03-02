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Posted 2 марта 2022,, 15:46

Published 2 марта 2022,, 15:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Энергетик заявил, что цена на газ в Европе может превысить $3000 за тысячу «кубов»

2 марта 2022, 15:46
Президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал комментарий относительно повышения стоимости природного газа в Евросоюзе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу кубометров, отметил он.

Эксперт связал это с тем, что, во-первых, в апреле ожидается минимальный уровень запасов в европейских ПХГ, а во-вторых — активно даются рекомендации по отказу от приобретения сырья из России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Пикин добавил, что уменьшение показателей зависит от активности поставщиков сжиженного газа в условиях стремительного роста цен. В результате цена апрельских фьючерсов 2 марта достигла $2200 за тысячу кубометров, что является рекордом стоимости голубого топлива в Европе.

«Трейдеры опасаются двух вещей: в апреле ожидается абсолютный минимум запасов газа в Европе, и скоро будут даны рекомендации, как обойтись без российского газа предстоящей зимой, что стимулирует рынок. Третье: на такую сладкую цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. В отличие от ситуации декабря прошлого года, когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу кубометров, а дальше ограничителей нет», — отметил эксперт.

По его словам, стоимость может зависеть и от «притоков СПГ между локациями, в частности — Азией и Европой».

#Экономика#Новости
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